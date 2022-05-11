Президент УЕФА Чеферин: Футбол не победил после отстранения России

Чеферин сказал, что футбол не выиграл от ситуации с отстранением России от всех соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2022/23.

«Когда УЕФА пришлось нарушить свои традиции, выйти из зоны комфорта и отказаться от позиции спортивного нейтралитета, футбол не победил. Это может быть опасным прецедентом, но в данном случае причины произошедшего были важнее всего остального. Мы надеемся, что разум восторжествует как можно быстрее и порядок будет восстановлен на благо не только Украины, но и России, которая, как мы надеемся, вернется к нам как можно скорее», – цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

В марте ФИФА и УЕФА совместным решением временно отстранили сборную России и российские клубы от соревнований под своей эгидой, из-за чего российская сборная не смогла выступить в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

ФИФА фактически вынужден был отстранить нашу сборную от стыков из-за того, что со сборной России отказалась играть сборная Польши, наш соперник по полуфиналу стыковых матчей. Затем примеру поляков последовали Швеция и Чехия – наши потенциальные соперники по финальному матчу за путевку в Катар-2022, если б россияне обыграли поляков и вышли в финал.

Ранее исполком УЕФА принял решение исключить все российские клубные и национальные команды из числа участников соревнований в сезоне-2022/23 в связи с ситуацией на Украине. Из-за отстранения сборная России потеряет место в дивизионе B Лиги наций, а еще в начале марта московский «Спартак» был исключен из числа участников 1/8 финала Лиги Европы.