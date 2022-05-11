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Смолов уволил из «Спартака» Лаудрупа. Пощадит ли теперь динамовец Ваноли?

В финале Кубка России встретятся «Спартак» и «Динамо». Дерби состоится 29 мая на главном стадионе страны – в Лужниках, принимавших решающий матч ЧМ-2018. Хозяина поля определит жеребьевка.
Смолов уволил из «Спартака» Лаудрупа. Пощадит ли теперь динамовец Ваноли?
11 мая 2022 22:22
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Динамо»

Нет смысла живописать подробности полуфинала «Спартак» – «Енисей», завершившегося разгромом гостей 3:0. Перед ответственным матчем красно-белые хорошенько потренировались на «Урале» - команде с идентичным красноярскому почерком. Накануне аналогичную картину мы наблюдали в полуфинале «Динамо» «Алания», который принес победу москвичам с тем же счетом, 3:0.

В российской истории афиша финала «Спартак» «Динамо» свежая. Да и в союзной эпохе самые принципиальные соперники лишь единожды сражались за Кубок лицом к лицу – в седом 1950-м, выиграли красно-белые 3:0.

«Спартак» трижды брал Кубок России – в 1994-м, 1998-м и 2003-м. «Динамо» только один раз – в 1995-м, еще под руководством легенды Константина Бескова. Кстати, этот тренер динамовской породы с нуля отстроил знаменитую спартаковскую команду, ставшую Золушкой отечественного футбола конца 1970-х – 1980-х. Красно-белые дважды завоевывали золотые медали чемпионата СССР, но в Кубке не преуспели, ограничившись проигранным финалом (0:1) ростовскому СКА в 1981-м.

Впрочем, вернемся в новую историю. Автора этой заметки зацепило одно кубковое дерби с участием этих соперников. 15 апреля 2009 года в четвертьфинале «Динамо» учинило разгром 3:0 «Спартаку», возглавляемому импозантным датчанином Микаэлем Лаудрупом. Дело было в Лужниках на Большой спортивной арене. Параллельно во Дворце спорта (туда переезжал Государственный концертный зал «Россия») давала концерт сама Примадонна – Алла Пугачева.

Но и футбольному спектаклю грех было жаловаться на скудность имен – в красно-белой форме вышли Плетикоса, Быстров, Алекс, Веллитон, на замену вышел Дзюба, им противостояли Габулов, Колодин, братья Комбаровы, Хохлов, Кержаков, Кокорин, с лавки за 5 минут до финального свистка появился Смолов и забил последний гвоздь в крышку спартаковского гроба. Динамовцы выиграли 3:0 (также отличились Кержаков и Хохлов). Сразу после игры Лаудрупа уволили. На следующий день «Советский спорт» вышел с обложкой, посвященной отставному тренеру: «Ах, какой был мужчина!» Это название популярного шлягера Пугачевой.

Нынешний финал станет венцом неоднозначного сезона. К тому времени завершился чемпионат страны. Оставшись за пьедесталом, «Спартак» сделал ставку на Кубок. Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли завоеванием трофея впишет свое имя в историю и, возможно, сохранит работу в самом популярном российском клубе.

«Динамо» же имеет шанс повторить достижение 1970 года, когда бело-голубые положили в хрустальный трофей серебряные медали (могли и золотые, если б не проиграли золотой матч в Ташкенте ЦСКА – 0:0, 3:4). В их составе есть один игрок, поднимавший (причем год назад) Кубок над головой. Это Федор Смолов, носивший форму «Локомотива». Вряд ли он начнет финал на лавке. С таким-то победным опытом и умением огорчать «Спартак»! Так почему бы ему не уволить из «Спартака» еще одного тренера-иностранца?

источник: «Советский спорт»
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