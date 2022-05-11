Последнее место занял «Спартак» (последнее место в финале кубка)

Казалось, что подобрать красочную афишу к матчу «Спартак» – «Енисей» невозможно. Однако соцсети, как всегда, наполнены креативом: «Сегодня клубы выяснят, у кого осталось больше багажа Аленичева». Тонко!

Перед игрой развернулась буча в СМИ. Очень многие откровенно обвинили РФС в том, что он идет на поводу у Федуна. «Спартак» откровенно провалил чемпионат, опускаясь в турнирной таблице все ниже и ниже, и только за два тура до конца смог гарантировать себе сохранение прописки в РПЛ. А вот взять другой трофей – кубковый – а почему бы и нет?

Издание «Чемпионат» так и вовсе обозвало кубок «Кубком имени столетия «Спартака». Зачем, мол, объявили стадионом финала «Лужники»? Почему это нельзя было сделать уже после полуфиналов, когда определится пара последних счастливчиков? И «Алания», и «Енисей», дескать, сразу поняли, что их в финал не пустят.

Было много чего еще сказано: о том, что «Спартаку» понадобилось сыграть всего три матча на пути к финалу, гостям – в два раза больше. И самое главное: «Спартак» все три матча плюс четвертый в финале – играет только в Москве!

Логика в этом рассуждении есть, но эта логика, скажем так, доигровая. Сами же полуфиналы – завершившиеся с синхронным счетом 3:0 – отчетливо продемонстрировали всем: винить в поражении гости могут только самих себя. До четвертьфинала их усилий и их игры еще хватало. Играли они искренне и без груза ответственности. А сейчас их придавило – ведь дальше уже финал!

И вот тут начинается самое интересное: это не просто московское дерби очередное, только в финале. Это вообще финал жадных, заслуживших и голодных! «Динамо» выигрывало кубок в 1995-м, это вообще прошлый век был. «Спартак» зацепился за победу в 2003-м! Это тоже было в прошлой жизни.

А знаете, что самое-самое интересное? В последний раз таким финал кубка был в 1950 году! 72 года назад! «Спартак» тогда выиграл 3:0.