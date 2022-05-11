ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Последнее место занял «Спартак» (последнее место в финале кубка)

Навстречу финалу кубка – что здесь так и что не так.
Последнее место занял «Спартак» (последнее место в финале кубка)
11 мая 2022 23:06
автор: Сергей Терехов
автор фото: ФК «Спартак»

Казалось, что подобрать красочную афишу к матчу «Спартак» – «Енисей» невозможно. Однако соцсети, как всегда, наполнены креативом: «Сегодня клубы выяснят, у кого осталось больше багажа Аленичева». Тонко!

Перед игрой развернулась буча в СМИ. Очень многие откровенно обвинили РФС в том, что он идет на поводу у Федуна. «Спартак» откровенно провалил чемпионат, опускаясь в турнирной таблице все ниже и ниже, и только за два тура до конца смог гарантировать себе сохранение прописки в РПЛ. А вот взять другой трофей – кубковый – а почему бы и нет?

Издание «Чемпионат» так и вовсе обозвало кубок «Кубком имени столетия «Спартака». Зачем, мол, объявили стадионом финала «Лужники»? Почему это нельзя было сделать уже после полуфиналов, когда определится пара последних счастливчиков? И «Алания», и «Енисей», дескать, сразу поняли, что их в финал не пустят.

Было много чего еще сказано: о том, что «Спартаку» понадобилось сыграть всего три матча на пути к финалу, гостям – в два раза больше. И самое главное: «Спартак» все три матча плюс четвертый в финале – играет только в Москве!

Логика в этом рассуждении есть, но эта логика, скажем так, доигровая. Сами же полуфиналы – завершившиеся с синхронным счетом 3:0 – отчетливо продемонстрировали всем: винить в поражении гости могут только самих себя. До четвертьфинала их усилий и их игры еще хватало. Играли они искренне и без груза ответственности. А сейчас их придавило – ведь дальше уже финал!

И вот тут начинается самое интересное: это не просто московское дерби очередное, только в финале. Это вообще финал жадных, заслуживших и голодных! «Динамо» выигрывало кубок в 1995-м, это вообще прошлый век был. «Спартак» зацепился за победу в 2003-м! Это тоже было в прошлой жизни.

А знаете, что самое-самое интересное? В последний раз таким финал кубка был в 1950 году! 72 года назад! «Спартак» тогда выиграл 3:0.

Источник фото: fc-dynamo.ru

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Последнее место занял «Спартак» (последнее место в финале кубка)
Последнее место занял «Спартак» (последнее место в финале кубка)
Навстречу финалу кубка – что здесь так и что не так.
11.05.2022 23:06
Футбол
автор: Сергей Терехов
Смолов уволил из «Спартака» Лаудрупа. Пощадит ли теперь динамовец Ваноли?
Смолов уволил из «Спартака» Лаудрупа. Пощадит ли теперь динамовец Ваноли?
В финале Кубка России встретятся «Спартак» и «Динамо». Дерби состоится 29 мая на главном стадионе страны – в Лужниках, принимавших решающий матч ЧМ-2018. Хозяина поля определит жеребьевка.
11.05.2022 22:22
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Президент УЕФА Чеферин: Футбол не победил после отстранения России
Президент УЕФА Чеферин: Футбол не победил после отстранения России
В Вене проходит конгресс УЕФА, сегодня на нем выступил президент союза Александер Чеферин. Он выразил сожаление, что организация была вынуждена принять решение об отстранения российских клубов и сборных.
11.05.2022 15:51
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: Лев Иваныч в любой ситуации думал о Валентине Тимофеевне
Евгений Ловчев: Лев Иваныч в любой ситуации думал о Валентине Тимофеевне
Вчера в возрасте 91 года скончалась Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина.
11.05.2022 15:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Динамо» в финале кубка спустя 10 лет!
«Динамо» в финале кубка спустя 10 лет!
Во вторник завершился первый полуфинальный матч, в котором очевидный фаворит московское «Динамо» принимало на своем стадионе непредсказуемую «Аланию». Обзор встречи - в нашем материале.
11.05.2022 09:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Алексей Стрепетов: Возможно, Юрана не хватало на тренерской скамейке
Алексей Стрепетов: Возможно, Юрана не хватало на тренерской скамейке
Итоги матча «Зенит» - «Химки» мы подвели с бывшим полузащитником «Зенита» 60-70-х гг. Алексеем Стрепетовым. А также порассуждали о сложившемся дуэте Алберто – Сергеев и непонятном будущем Артема Дзюбы.
11.05.2022 08:40
Футбол
автор: Вадим Федотов
Вдовы Льва Яшина не стало
Вдовы Льва Яшина не стало
Великий вратарь Лев Яшин прожил прекрасную и достойную жизнь. Во многом потому, что долгие годы любил лишь одну женщину – Валентину Тимофеевну.
10.05.2022 23:37
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Сергей Карасев: Мы жили на деньги, заработанные в Европе
Сергей Карасев: Мы жили на деньги, заработанные в Европе
Самый известный на сегодня российский футбольный арбитр Сергей Карасев дал интервью «Матч ТВ», в котором рассказал, как изменились его доходы из-за санкций в отношении российского спорта и футбола, в частности.
10.05.2022 14:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
«А нечего тут пукать!» Марсело выгнали из «Лиона»
«А нечего тут пукать!» Марсело выгнали из «Лиона»
Да-да, вам не показалось: игрок выгнан «за порчу воздуха в раздевалке». Причем, выгнан не из раздевалки, а из клуба. Журналисты уже выяснили подробности.
10.05.2022 12:50
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Майское расширение: скоро узнаем любимое число РФС
Майское расширение: скоро узнаем любимое число РФС
На мартовском исполкоме РФС заседали под девизом «следим за развитием ситуации и ожидаем положительную динамику». Кардинальных решений по дальнейшей судьбе российского чемпионата тогда не приняли. Перенесли на май. Вот он и наступил. С динамикой и ситуацией, похоже, все уже понятно. Так что в ближайшее время, нас ждет, поистине исторический исполком.
09.05.2022 22:28
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Такого не было 72 года! В финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»
В полуфинале Кубка страны красно-белые легко переиграли клуб ФНЛ «Енисей» (3:0) и теперь 29 мая поспорят за трофей с бело-голубыми.
«Русофобский» Уимблдон хотят отключить от рейтинга! Тогда Медведев снова станет первой ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов может исключить Уимблдон-2022 из своего рейтинга в ответ на отстранение от турнира российских и белорусских игроков.
Проект «Лига Героев» стартовал в Канкуне
11 мая в мексиканском Кануне собрались участники проекта «Лига Героев», которые поведут борьбу за победу в автопробеге по восьми странам Центральной Америки.
Больше матчей, интриги и денег! Лига чемпионов станет совершенно другой
УЕФА завершил работу над реформой главного клубного турнира. С сезона-2024/25 Лига чемпионов будет разыграна по новой системе, которая сильно отличается от нынешней.
Перестрелка по-русски! Как Тарасенко ответил хет-триком на дубль Капризова (видео)
В пятом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ на дубль форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова Владимир Тарасенко ответил хет-триком, принеся «Сент-Луису» волевую победу в гостях (5:2) и лидерство в противостоянии (3-2).
Спартак пройден! На очереди «Спартак»? Как «Динамо» вышло в финал Кубка России
В полуфинальном кубковом матче москвичи выиграли у владикавказской «Алании» со счетом 3:0 и ждут соперника по финалу, который определится в поединке «Спартак» - «Енисей».
200 — зарплата, 30 — папе, 75 — Дортмунду. Куда пойдут миллионы евро за Холанда
Долгожданный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» 10 мая стал реальностью. Ниже - подробности.
Потянет ли Малкин 200? Круче ли он Федорова? И уступит ли Кучерову? Разбор русского рекорда Кубка Стэнли
Евгений Малкин единолично возглавил список лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ, оторвавшись на одно очко от Сергея Федорова.
Переедут и спляшут на могиле? Сценарии возвращения Макгрегора в UFC
Конор Макгрегор хвастается новой яхтой и намекает на возобновление карьеры в UFC. Объясняем, насколько это реально и что может ждать великого и ужасного ирландца в октагоне.
Карацев «спешит на помощь» Медведеву, Непомнящий победил «наследника Карлсена». Новые приключения наших «нейтралов»
Еженедельный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика