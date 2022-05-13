Как Черчесов могущественного премьер-министра Венгрии победил

ФАНАТ ФЕРЕНЦА ПУШКАША

4 апреля партия «Фидес – Венгерский гражданский союз» в очередной раз победила на парламентских выборах, а ее лидер Виктор Орбан вновь стал премьер-министром. Орбан уже много лет является самым популярным и влиятельным политиком Венгрии. И именно с ним опосредованно вступил в дуэль на футбольном поле Станислав Черчесов.

Орбан с детских лет болел футболом. Любовь к этой игре ему привил дедушка, который рассказывал юному Виктору о великой сборной Венгрии 50-х годов, о ее главных звездах, включая Ференца Пушкаша.

Поэтому Виктор стал заниматься футболом и даже достиг некоторых успехов – играл на полупрофессиональном уровне в команде «Фельчут» в третьем дивизионе. Это родной город Орбана, расположенный в 40 км от Будашепта.

В 2005 году Орбан создал свой клуб - «Академию Пушкаша», который являлся фарм-клубом «Видеотона». Но в 2012 году «Академия» вышла в высший дивизион, поэтому был оформлен юридический развод с «Видеотоном». А в 2014 году в Фельчуте была построена футбольная арена с уникальной архитектурой. В сети легко можно найти фото этого потрясающего стадиона. Интересно, что в городке проживает 1800 человек, а трибуны рассчитаны на 3800 мест. Стадион получил название «Панчо Арена» - тоже в честь Ференца Пушкаша. Панчо – прозвище Ференца в Испании, когда тот блистал в составе мадридского «Реала».

КОНКУРЕНТЫ - «АКАДЕМИЯ ПУШКАША» И «КИШВАРДА»

В чемпионате Венгрии «академики» в последние годы добились серьезных успехов - бронзовые призёры сезона-2019/20 и вице-чемпионы сезона-2020/21.

Серьезные конкуренты. Понятно, что не только «Академия Пушкаша» составила конкуренцию «Ференцварошу». Была еще «Кишварда», идущая сейчас на втором месте, она опережает «Академию Пушкаша» всего на 2 очка.

Портили кровь Черчесову «Пакш» (ему «Ференцварош» проиграл 0:3 дома в начале февраля) и «Видеотон». Но бросить вызов команде могущественного Виктора Орбана было особенно азартно. Очные поединки получились тяжелыми - Черчесов выиграл у «академиков» дома 1:0 и сыграл на выезде вничью 2:2.

В последнем матче чемпионата 7 мая «Ференцварош» проиграл дома МТК - 0:3. Не стоит обращать внимание этот результат: во-первых, титул выигран досрочно, а, во-вторых, Черчесов сильно ратировал состав, дав отдохнуть основе перед финалом Кубка.

И правильно сделал – в среду в финале «Ференцварош» разгромил «Кишварду» 3:0 и выиграл второй трофей. А ведь Кубок не давался «Ференцварошу» уже шесть лет. Так что, это достижение не менее ценно, чем победа в чемпионате.

Остается только порадоваться за Черчесова – в условиях санкций и блокады он, как сказали бы в иные времена, высоко несет знамя российского футбола.