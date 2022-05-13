Олег Романцев: Введение fan-ID – это безобразие! Пусть Госдума займется более важными делами

МЕНЯТЬ МЕНТАЛЬНОСТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ

- Олег Иванович, что ждет дальше российский футбол в новых реалиях - режиме изоляции?

- Сейчас самый подходящий момент, чтобы, наконец, обратить внимание на своих игроков. Воспитывать, менять ментальность. Это, конечно, мое личное мнение, но в последние годы мы уж слишком увлеклись иностранными футболистами. Мы хорошо доводим своих игроков до юношеского уровня. Но, потом они куда-то пропадают. Такое ощущение, что футболисты достигают того потолка, который устраивает их самих и потом мотивация исчезает. И это печально. Мне кажется, пора начать мотивировать наших игроков не деньгами, а кубками, например. Показывать им фильмы про Стрельцова, Яшина… Про легендарных футболистов, которые играли не за деньги или славу. Тот же, например, Константин Бесков, мой учитель, или Николай Старостин, они играли не ради выгоды, а за своих товарищей и за свою страну. Но можно ли сейчас это сделать? Не знаю. А Европа, в конце концов, откроется, и мы должны быть готовы.

- В этом году «Спартак» отмечает столетний юбилей. Но многие ветераны с этой цифрой не согласны. Говорят, меньше. Вы согласны со столетием красно-белых?

- Да какая разница - 100 лет или 95? (смеется). Старый клуб. Так что, я спокойно совершенно реагирую на эти споры. А вы знаете, что в следующем году «Спартаку» исполнится 101 год? (улыбается).

- Как мы уже отметили, сегодня российский футбол в изоляции. Олег Иванович, скажите, а почему пока у нас все было, мы так и не достигли больших высот в еврокубках?

- А что, у нас все было?

- Мы играли с лучшими…

- Значит, что-то не так делали. Если бы у нас все было, как вы говорите, мы бы выигрывали. У меня, например, в моей команде, мы существовали за счет того, что зарабатывали сами. Мы не могли позволить себе оставлять игроков, которые вышли на хороший европейский уровень. Мы вынуждены были их продавать, чтобы обеспечить свое существование. Футболисты из нашей команды уезжали в Испанию, Францию, Англию. Они были востребованы в Европе.

Я В ТАКОЙ ОБУВИ ИГРАЛ, АДИДАСУ НЕ СНИЛОСЬ!

- Опять же, из-за санкций, от сотрудничества со «Спартаком» отказался его технический спонсор - компания Nike. Надо искать нового экипировщика. Но вы ведь не всю вашу карьеру играли, скажем, в Adidas или Nike. Наверняка, были и другие варианты? Кто шил вам форму?

- Шили Пакистан и Корея. И, кстати, неплохо шили. Про бутсы не помню. Мне, кажется, сейчас мы вполне можем перестроиться. Вы поймите, форма на поле не играет, она результат не делает - как бы ни назвалась. Да, красиво делают европейские бренды, но форма сама играть не будет - играют люди. А, с бутсами, конечно, может возникнуть проблема.

- Как же так, Олег Иванович? У нас же огромная страна, развита тяжелая промышленность - металл, вооружение, а бутсы никто не шьет. Как же так?

- Вы знаете, когда я был футболистом, мне лично шил сапожник. И такие бутсы, которые Adidas даже не снились. Он шил по моим меркам, и я играл, как в тапочках. Но никому не говорил. Мое ноу-хау. Так что, все умеют у нас все. Просто забыли. А теперь пришло время вспомнить.

- Мне, кажется, не осталось уже таких мастеров, как в Ваше время.

- Ну, почему…Просто до сегодняшнего дня искать их было клубам лень. Теперь придется. Наверняка, сидит где-то большой мастер, шилом тыркает, а мы пока про него и не знаем.

КТО ЛЮБИМ ИЗ ТРЕНЕРОВ?

- Из российских тренеров кого бы сегодня выделили, за кем интересно наблюдать?

- Я хорошими тренерами считаю своих друзей: Валерия Газзаева, Юрия Семина. Мы были враги до игры и во время игры, и большие друзья после финального свистка.

- Про Федотова сегодня много говорят. В том числе, называют его следующий возможным тренером «Спартака».

- Я не знаком с Владимиром Федотовым. Но команда его играет очень прилично. Чтобы сформировать мнение, надо посмотреть тренировки, надо знать, как комплектовался состав. Может, он начал играть с тем, кто был, а может, сам находил игроков. Это ведь совершенно разные вещи, согласитесь.

«ЗЕНИТ» СКОРО ПОЧУВСТВУЕТ КОНКУРЕНЦИЮ

- Гегемония «Зенита» не отрицательно ли сказывается на нашем чемпионате?

- Скорее, да. Но я не вижу, что «Зенит» - это безоговорочный лидер. Во всяком случае, со следующего сезона. Командам нужно поверить в себя, начать играть с позиции силы. Тот же «Динамо», ЦСКА вполне могут составить питерцам серьезную конкуренцию.

- Многие, в том числе и некоторые журналисты, перед финалом Кубка России обратились к фанатам столичных клубов с просьбой на один матч прервать бойкот и не оставить свои команды без поддержки. Ваше мнение по позиции болельщиков и введении fan-ID?

- Я считаю, что болельщиков надо оставить в покое. По сути, чего они хотят? Всего лишь, хлеба и зрелищ, как говорится. А Госдума пусть займется более важными делами. Введение fan-ID - это безобразие.