Алексей Сафонов: Что с ЦСКА? Легионеры попали в функциональную яму, и забивать некому

Мы попросили поклонника ЦСКА футбольного функционера Алексея Сафонова поделиться мнением о причинах кризиса армейского клуба.

- Команда попала в яму, прежде всего, легионеры попали в функциональную яму, они не проходили предсезонку, – говорит Сафонов. – Легкость прошла. Да и забивать некому – Заболотный просто тень форварда. Вроде игрок сборной считается, но по сегодняшней игре он не соответствует уровню ЦСКА. Единственное светлое пятно – Ушаков. Нравится мне, как играет этот молодой парень.

- Когда начался весенний этап чемпионата, новички-легионеры определяли игру…

- Приехали, на легкости сразу понеслись, а потом сдулись - попали в функциональную яму. Природу не обманешь.

- Когда легионеры резко сдают, в России говорят, что они обрусели. С армейскими новичками такое могло случиться?

- Не думаю, что за два месяца обрусели. Нашли какой-то хороший ресторан? Ну, это надо в команде находиться, чтобы это знать наверняка.

- Так часто бывало – в Москве южноамериканцы находили какое-то заведение и начинали его часто посещать. Это отражалось на тренировках и игре. Я сейчас не имею в виду нынешних армейских новичков. Просто тенденция такая была.

- Ну, да – как только в команде больше двух бразильцев, они любят ламбаду закрутить.

- Турок Языджи как начал – любо дорого смотреть. Тоже резко сдулся.

- Он же вроде в аренде…

- Да, ЦСКА его арендовал у «Лилля», но писали, что вроде собираются выкупить за 11 миллионов.

- Может, узнал, что выкупают и расслабился. Вспомните, каким был Промес в чемпионский год «Спартака», и как он играет сейчас.

- Как вам братья Березуцкие на тренерской скамейке?

- Не бывает все сразу, начинающие тренеры должны набить свои шишки. Нужно найти подход к каждому игроку, достучаться. Слуцкий с ЦСКА все выигрывал, а потом работал и в Англии, в чемпионшипе, и в Голландии – никаких успехов. И сейчас в «Рубине» ничем не радует.

НАША СПРАВКА

В 29-м туре ЦСКА играет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет в воскресенье, начало в 19.00.

В 30-м туре 21 мая армейцы принимают дома «Ахмат». Начало в 17.00.