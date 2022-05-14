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Сергей Кирьяков: «Спартак» хочет навязать борьбу «Зениту», а выходит все время обратное

Бывший форвард сборной России, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, поделился в интервью «Советскому спорту» ожиданиями от предстоящей игры «Спартак» - «Зенит».
Сергей Кирьяков: «Спартак» хочет навязать борьбу «Зениту», а выходит все время обратное
14 мая 2022 11:21
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК "Арсенал" (Тула)

– Понятно, что турнирных задач нет. Здесь уже просто стоит вопрос двух таких соперников, между которыми любые матчи – всегда принципиальные. К этому можно добавить ажиотаж болельщиков, которые не очень хорошо друг к другу относятся. Так что если обе команды будут серьезно готовиться, то матч будет интересным. Немаловажным будет и тот факт, насколько «Зенит» задействует всех своих игроков. Ну и захочется ли доказать хозяевам поля, что команда способна на многое, обыграв действующего чемпиона.

– «Спартак» обезопасил себя. А имело бы значение, если бы команда стола на вылет?

– Тогда была бы другая ситуация: «Зенит» сделал бы всё возможное для того, чтобы отправить «красно-белых» в ФНЛ (смеется). Но сейчас другая ситуация. Команда проводит не самый удачный сезон, но спасти его может, если выиграет Кубок России. Наверное, все силы будут брошены именно на него. Там тоже соперник будет серьезным. Противостоять будет команда, которая долгое время могла навязывать борьбу «Зениту» за чемпионство.

– Как полагаете, на что сделает упор «Спартак»: на «Зенит» или финал кубка?

– Думаю, не стоит гадать на кофейной гуще. Мы же не знаем, как будет на самом деле. Всё будет видно только за час до игры, когда будут перед нами протоколы с составами команд. Тогда можно будет определить, насколько серьезно и те, и другие подходят к этому матчу. Понятно, что «красно-белые» держат в уме финал, но и здесь спортивная составляющая будет присутствовать. Будем надеяться, что команда выставит всех сильнейших футболистов.

– Как восприняли результаты полуфиналов Кубка России?

– Ничего удивительного не произошло. Встречались представители разных лиг. Младшие по рангу неплохо смотрелись, но – не более того. Класс сказался и уровень игроков. «Алания» преподнесла больше сюрпризов, заставив понервничать динамовцев. У «Спартака» же всё было ясно – заслуженная победа.

– Вернемся к предстоящему поединку. Насколько важным будет участие в матче Артёма Дзюбы?

– Я думаю, что для него любой поединок со «Спартаком» важен. Парень он амбициозный. Обиды в нем сидят за то, как с ним поступили в «Спартаке». И если тренерский штаб доверит ему, то уверен, что он приложит все усилия, чтобы обыграть свою бывшую команду еще раз.

– Особенно если учесть то обстоятельство, что все происходит сейчас на фоне его недовольства количеством проводимого времени на поле…

– Такое было всегда, и футболисты говорят, что с ними неправильно поступают. Дзюба – не исключение. Но в своих интервью, когда поднимается тема «Спартака», чувствуется, что он обижен, и в матче против своего бывшего клуба будет делать всё для победы.

– Как вы считаете, стоит ли Дзюбу оставлять на следующий сезон?

– Я недостаточно следил за тем, что происходит у них. Наверное, окончательное слово будет за руководством и тренерским штабом. Не знаю просто их позицию.

– Сергей Семак пообещал, что против «Спартака» сыграет основным составом. Это принципиальная позиция?

– Я думаю, раз такое было объявлено, то – да. Ведь задача – выиграть и почему бы не сделать это еще раз? Думаю, что в оставшихся матчах для «Зенита» это принципиальный вопрос.

– Связано ли это с тем, что «Спартак» отказался устроить чемпионский коридор?

– Может быть. Опять же, есть противостояние двух самых известных российских клубов. Это здорово для болельщиков и тех, кто хочет увидеть атакующий футбол, чтобы увидеть хороший подбор игроков. Команда очень хорошего уровня и в любом случае может продемонстрировать свои самые лучшие качества. Но при условии, что будет сильнейший состав.

– Станет ли этот матч жизни и смерти, если вспомнить, какой разгром нанесли питерцы своему сопернику в первом круге?

– Я думаю, что каждый отдельный матч – это своя история. Возможно, будет об этом вспоминаться перед самой встречей. В этом плане соперники любят подкалывать друг друга. Возможно, что инициатором станет «Зенит», чтобы подогреть всю эту ситуацию. Ну а для «красно-белых» любую победу можно будет назвать реваншем.

– Какое впечатление производит нынешний «Спартак»?

– Когда нет стабильности, то возникает много вопросов. «Спартак» стоит особняком. Постоянно всё на виду и подогревается. Может, в этой эмоциональной составляющей команда и превосходит «Зенит». Ведь постоянно говорится о том, что команда наконец-то навяжет борьбу «Зениту», а мы видим обратное.

источник: «Советский спорт»
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