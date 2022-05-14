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Евгений Ловчев: Игра на Кубок «Динамо» раскрепостила, с «Локомотивом» они справятся

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на один из центральных матчей 29-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо».
Евгений Ловчев: Игра на Кубок «Динамо» раскрепостила, с «Локомотивом» они справятся
14 мая 2022 13:41
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автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

- У «Динамо» была довольно продолжительная неудачная серия в чемпионате. Вроде бы они подстегивали «Зенит», но потом все куда-то подевалось, команда играла неважно. Но после победы в полуфинале Кубка России над «Аланией» команда встряхнулась, - говорит Ловчев.

- Игроки вдруг вспомнили: да ведь мы умеем интересно, весело играть и побеждать!

- Именно так. После крупной победы, с хорошими голами они вышли в финал. Теперь у «Динамо» после вчерашней ничьей «Сочи» с «Нижним Новгородом» отличные шансы на второе место и возможность еще и Кубок завоевать. Такие достижения в одном сезоне – мечта для любой команды. Ну, разве что кроме «Зенита». А для молодой команды такой результат можно назвать максимальным.

И вот игра на Кубок «Динамо» раскрепостила, как вы правильно сказали, игроки вспомнили, что умеют играть в интересный футбол. Думаю, с «Локомотивом» они справятся.

- Что скажете про «Локомотив»?

- Все говорят, что в «Локомотиве» кризис, и я тоже это говорю. Но это непростая команда, а впереди у нее очень приличного уровня, а тем более, для России, нападающие – Изидор, Кухта. «Динамо» будет непросто, но оно выиграет.

- Мы увидели в игре с «Аланией» оживших, прежних Закаряна, Тюкавина. Это особенно радует.

- Все правильно – потому что «Алания» не стала ставить автобус в защите, сама играла и дала динамовцам играть в футбол. «Локомотив» тоже дает играть.

- Что по голам – их много не будет?

- Не будет, думаю что-то в районе 2:1 будет.

- Больше четырех голов на двоих команды не забьют?

- Нет, это для них многовато.

НАШ АНОНС

Матч 29-го тура «Локомотив» - «Динамо» пройдет сегодня на «РЖД Арене». Начало в 16.30. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

В случае победы у «Динамо» станет 55 очков и перед последним туром бело-голубые обгонят «Сочи» в борьбе за второе место на 2 очка.

В 30-м туре 21 мая «Динамо» как раз играет на своем поле с «Сочи».

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