Отомстит ли Ваноли за 1:7 в первом круге? В воскресенье «Спартак» - «Зенит»

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» уже не поднимется выше шестого места, по сути, также потеряв турнирную мотивацию. Однако любой матч этих принципиальнейших соперников проходным быть не может. Москва и Питер обещают горячую битву. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!
«Спартаку» необходимо спасать свое лицо. Команда провалила чемпионат, идет на девятом месте, но ударная концовка может поправить настроение. Запоминается, как известно, последнее, а красно-белые на днях оформили выход в финал Кубка страны. Так что еще могут взять трофей в год 100-летнего юбилея.
По пути к финалу команда Паоло Ваноли победила своих заклятых друзей из ЦСКА, взяв реванш за поражение в первом весеннем туре. Но главный реванш «Спартаку», конечно, предстоит брать у «Зенита» за унизительный разгром в РПЛ в Санкт-Петербурге в первом круге с историческим счетом – 1:7. Если это получится сделать, то все не так плохо будет в послужном списке итальянского тренера, который к питерскому конфузу отношения не имеет. Да и в целом москвичи не выигрывали у питерцев уже пять лет.
Дубль в первом матче команд сделал Сердар Азмун, которого уже нет на берегах Невы. Но слабее с тех пор команда у Сергея Семака не стала. Того же иранца успешно заменил в нападении бразилец Юри Альберто, пришелся ко двору Иван Сергеев, вытеснивший из основы Артема Дзюбу. И если по осени «Зенит» позволял себе перепады, что вероятно было связано с игрой на два фронта с учетом еврокубков (а для сборников на три фронта), то теперь такого раздвоения у сине-бело-голубых нет.
К матчу в столице чемпион четырех последних лет подходит с серией из пяти побед с разницей 12:3, причем после зимнего перерыва «Зенит» в чемпионате не знает поражений. Вряд ли проиграют гости и в Тушине, несмотря на неплохие результаты соперника в последнее время.
«Спартак» взял две победы в РПЛ, а также выиграл полуфинал Кубка, но не надо обольщаться по поводу этих успехов. В соперниках у красно-белых были далеко не самые сильные клубы – «Крылья Советов», «Урал» и «Енисей» из ФНЛ. В обороне команды Ваноли по-прежнему не все в порядке, чем и должны воспользоваться быстрые и креативные зенитовские нападающие.
Пожалуй, слабым звеном питерцев выглядит сегодня лишь вратарская позиция. Михаил Кержаков не очень уверенно играет в последнее время, а основной голкипер Станислав Крицюк не восстановился после травмы. Возможно, «Спартаку» удастся вывести вратаря гостей из равновесия, но одного этого для победы будет мало.
По всем позициям «Зенит» своего предстоящего оппонента превосходит, включая тренерскую. «Спартак» уже за несколько дней до игры завел свою любимую песню про судейство, опасаясь, что и здесь преимущество будет не на его стороне. Словесная война наверняка разгорится с новой силой в день матча, который даже покажут в кинотеатрах, что добавляет встрече важности.
Ставить большинство экспертов предлагают на победу «Зенита» и на то, что как минимум один мяч хозяева пропустят. «Спартаку» же надо уповать на свой настрой и, конечно, на удачу. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» - генерального партнера РПЛ. Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.