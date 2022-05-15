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Отомстит ли Ваноли за 1:7 в первом круге? В воскресенье «Спартак» - «Зенит»

15 мая в матче 29-го туре РПЛ «Спартак» примет в Москве «Зенит» (16:30).
Отомстит ли Ваноли за 1:7 в первом круге? В воскресенье «Спартак» - «Зенит»
15 мая 2022 10:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» уже не поднимется выше шестого места, по сути, также потеряв турнирную мотивацию. Однако любой матч этих принципиальнейших соперников проходным быть не может. Москва и Питер обещают горячую битву. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

«Спартаку» необходимо спасать свое лицо. Команда провалила чемпионат, идет на девятом месте, но ударная концовка может поправить настроение. Запоминается, как известно, последнее, а красно-белые на днях оформили выход в финал Кубка страны. Так что еще могут взять трофей в год 100-летнего юбилея.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

По пути к финалу команда Паоло Ваноли победила своих заклятых друзей из ЦСКА, взяв реванш за поражение в первом весеннем туре. Но главный реванш «Спартаку», конечно, предстоит брать у «Зенита» за унизительный разгром в РПЛ в Санкт-Петербурге в первом круге с историческим счетом – 1:7. Если это получится сделать, то все не так плохо будет в послужном списке итальянского тренера, который к питерскому конфузу отношения не имеет. Да и в целом москвичи не выигрывали у питерцев уже пять лет.

Дубль в первом матче команд сделал Сердар Азмун, которого уже нет на берегах Невы. Но слабее с тех пор команда у Сергея Семака не стала. Того же иранца успешно заменил в нападении бразилец Юри Альберто, пришелся ко двору Иван Сергеев, вытеснивший из основы Артема Дзюбу. И если по осени «Зенит» позволял себе перепады, что вероятно было связано с игрой на два фронта с учетом еврокубков (а для сборников на три фронта), то теперь такого раздвоения у сине-бело-голубых нет.

Фото: ФК «Спартак»

К матчу в столице чемпион четырех последних лет подходит с серией из пяти побед с разницей 12:3, причем после зимнего перерыва «Зенит» в чемпионате не знает поражений. Вряд ли проиграют гости и в Тушине, несмотря на неплохие результаты соперника в последнее время.

«Спартак» взял две победы в РПЛ, а также выиграл полуфинал Кубка, но не надо обольщаться по поводу этих успехов. В соперниках у красно-белых были далеко не самые сильные клубы – «Крылья Советов», «Урал» и «Енисей» из ФНЛ. В обороне команды Ваноли по-прежнему не все в порядке, чем и должны воспользоваться быстрые и креативные зенитовские нападающие.

Пожалуй, слабым звеном питерцев выглядит сегодня лишь вратарская позиция. Михаил Кержаков не очень уверенно играет в последнее время, а основной голкипер Станислав Крицюк не восстановился после травмы. Возможно, «Спартаку» удастся вывести вратаря гостей из равновесия, но одного этого для победы будет мало.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

По всем позициям «Зенит» своего предстоящего оппонента превосходит, включая тренерскую. «Спартак» уже за несколько дней до игры завел свою любимую песню про судейство, опасаясь, что и здесь преимущество будет не на его стороне. Словесная война наверняка разгорится с новой силой в день матча, который даже покажут в кинотеатрах, что добавляет встрече важности.

Ставить большинство экспертов предлагают на победу «Зенита» и на то, что как минимум один мяч хозяева пропустят. «Спартаку» же надо уповать на свой настрой и, конечно, на удачу. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» - генерального партнера РПЛ. Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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