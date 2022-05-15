Лимасол в фанатском огне

Какие слова созвучны с Кипром для нас в первую очередь? Конечно, море, солнце и неспешная жизнь. А для российского футбольного болельщика с недавних пор Кипр ассоциируется еще и с цифрой «6». Именно столько мячей отправилось в ворота киприотов в ноябре прошлого года в решающем для России матче на финише отборочного цикла ЧМ-2022. Правда, теперь это уже история. Надо сказать, что российская сборная всегда без особого напряжения побеждала сборную Кипра. За исключением, пожалуй, игры 1997 года, когда команда с Валерием Карпиным в составе неожиданно потеряла очки в Никосии.

Но наши регулярные победы над киприотами вовсе не говорят о том, что футбол на острове Афродиты слабоват или никому особо неинтересен. Скорее, наоборот, здесь – это самый популярный вид спорта. И количеству футбольных клубов на душу населения Россия вполне может позавидовать. Особенно сейчас, когда задумывается, кем и куда расширять отечественную премьер-лигу.

На Кипре есть футбольные сборные во всех возрастных группах (Senior, Under-21, Under-19, Under-17), а также сборная по футзалу и женская национальная команда. В настоящее время в состав Кипрской футбольной ассоциации (CFA) входит 57 профессиональных футбольных клубов, а также существует любительская футбольная ассоциация, насчитывающая около 290 команд. CFA проводит чемпионат Кипра и кубок.

Но не все так безоблачно. Много футбола – много проблем. Местные болельщики, очень активны и чувства свои выражают не стесняясь. Правда, иногда совсем уже радикально, как, например, с судейством. Да-да, у киприотов тоже хватает претензий к своим арбитрам. Одному из них даже взрывали машину. Это к вопросу об уровне футбольных страстей, кипящих на острове.

Сегодня все совсем может выйти из-под контроля. В самой южной точке Кипра, в прекрасном городе Лимасол, команды высшего кипрского дивизиона – «Арис» и «Аполлон» – сыграют по-настоящему жаркий матч. «Аполлон» должны стать чемпионами Кипра впервые за 16 лет! Так что неудивительно, что разогрев к столь эпохальному событию болельщики начали заранее. Фанаты решили дать волю всем своим эмоциям и увлеклись настолько, что сам президент Кипра вынужден был вмешаться, чтобы остудить их чувства. Он заявил (выборы президента страны должны состояться в 2023 году), что объявляет войну футбольным хулиганам. Но это пока не особо помогло.

Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

29 апреля на стадионе Антониса Пападопулоса произошли столкновения фанатов между «Анортосисом» и «Аполлоном». В начале мая они продолжились: не обошлось без тяжелых травм и уничтожения автотранспорта, но уже фанаты «АПОЭЛ» напали на болельщиков «Аполонна». А в субботу рано утром, произошел взрыв у входа в официальный магазин футбольного клуба «Арис». И этот акт вандализма, скорее всего, также связан с матчем, который пройдет сегодня на стадионе Цирио. Неудивительно, что местные власти обратились к жителям Лимасола с просьбой воздержаться от посещения центра города и не оставлять там транспортных средств.

Но, скорее всего, мало кто к этому предупреждению прислушается. Ведь не каждый год твой родной клуб становится чемпионом! Так что для лимасольцев это будет поистине исторический матч. Болельщики жаждут праздника и эмоций! Недаром билеты на эту игру были распроданы буквально за несколько часов.

Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

Кстати, Лимасол называют еще столицей русскоязычного Кипра. В городе и окрестностях проживает около 50 тысяч русскоязычных граждан. А сам клуб «Арис» ведет соцсети на русском языке и активно работает со своими русскоговорящими болельщиками. Комментировать матч пригласили одного из лучших российских комментаторов Кирилла Дементьева (сейчас работающим на Setanta Sports). Мы позвонили экс-голосу «Матч ТВ», чтобы узнать, как он готовится к этой игре.

- Кирилл, скажи честно, подготовка к кипрскому чемпионату заняла больше времени, чем скажем к немецкому или английскому?

- К немецкому чемпионату я могу не готовиться. Ведь я его комментирую уже 20 лет, а значит, готовлюсь к нему практически каждый день. С Кипром, конечно, совсем другая история. Для начала, нужно научиться правильно, произносить фамилии игроков. Потом - почитать истории, связанные с этим чемпионатом. Безусловно, к этому матчу у меня была особая подготовка.

- И вопрос немного не по теме, но тем не менее – животрепещущий для нашего футбола. Хороших, а главное интересных комментаторов становится у нас все меньше. А тебя, когда ты работал в России, называли одним из лучших. Наряду с Василием Уткиным. Почему уехал?

- Да, действительно, российская комментаторская школа находится сегодня не в лучшем состоянии. Так или иначе, в этой профессии за последние года три была нарушена конкуренция. Поэтому мне стало неинтересно работать в таких условиях. И, к сожалению, пока я не вижу, перспектив для развития или появления новых лиц в российском комментаторском цехе.

Так же, в преддверии матча мы не могли не пообщаться с представителем «Ариса», директором по маркетингу этого клуба Алексеем Дозорцевым:

- Сказался ли инцидент, произошедший в официальном магазине вашего клуба на настроении команды? Все ли идет по плану?

- Все в порядке. Игре быть! Команда продолжает активную подготовку к воскресному матчу. Ситуация под контролем полиции. Я уверен, что они прекрасно со своей задачей справятся. Тем временем клуб занимается планировкой игрового дня и вопросами безопасности на этом матче. Для нас это главный приоритет – комфорт и безопасность наших болельщиков. Мы семейный клуб. У нас очень много детей на трибунах. Так что работаем на всех уровнях, чтобы гостям нашего стадиона было спокойно и удобно до, во время и после матча. Мы постоянно на связи с нашими болельщиками и своевременно информируем их обо всех изменениях, связанных с посещением этой игры. Все наши подразделения всегда работают на самом высоком уровне. Клуб «Арис держит заданную самими же нами высокую планку качественного футбола, без насилия и агрессии. Футбола, как праздника для всех.

Всех, кому интересно открывать для себя разные грани мирового футбола и кому захочется больше эмоций после московско-питерского противостояния, добро пожаловать на трансляцию:

ТРАНСЛЯЦИЯ

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.