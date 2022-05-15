Цена ошибки в предпоследнем туре. Очная встреча в зоне стыков: «Урал» – «Рубин»

Последние матчи и турнирная таблица

«Урал» ярко завершил первую половину чемпионата, зафиксировав шестиматчевую беспроигрышную серию, где команде удалось вырвать очки даже у «Зенита» и «Локомотива», но после зимней паузы что-то в механизме сломалось. Белая полоса сменилась на другую долгую серию – семиматчевую, но уже без побед, из-за чего «Урал» справедливо стали называть одним из главных претендентов на понижение в классе. Однако две победы подряд оставили надежды екатеринбуржцам, которые отстают от занимающих 12-е место «Химок» лишь по дополнительным показателям.

Леонида Слуцкого «Рубин» подписывал для выполнения высоких и тяжелых задач, и мало кто ожидал, что единственной целью казанцев станет сохранение места в РПЛ. «Рубин» давно не был таким слабым. Всего семь очков за десять матчей и нынешнее 14-е место – это крах.

Составы

Главные тренеры должны быть рады, что подходят к этому важнейшему матчу без ощутимых потерь. Практически все игроки действующих составов будут доступны. Вопросы лишь вызывают Олег Шатов, Кирилл Колесниченко, Денис Кулаков и Леон Мусаев, но и их появление на поле не исключено.

Ориентировочный состав «Урала» (4-2-3-1): Помазун – Егорычев, Кузьмичёв, Герасимов, Гогличидзе – Августиняк, Мишкич – Подберезкин, Шатов, Железнов – Бикфалви.

Ориентировочный состав «Рубина» (4-1-4-1): Дюпин – Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников – Абильдгор – Зуев, Игнатьев, Кучаев, Ломовицкий – Лисакович.

Статистика и факты

• Матч первого круга завершился в пользу «Рубина» со счетом 4:0

• «Урал» за последние пять очных встреч ни разу не победил – две ничьи и три поражения

• «Урал» – худшая команда по игре дома. В 14 играх было забито всего восемь голов и заработано 12 очков

• На матч назначен арбитр Сергей Карасев, который в 40% матчей назначает пенальти

• «Урал» пропускает в семи матчах подряд

• «Рубин» пропускает в 14 гостевых матчах подряд

Чего ожидать от матча?

Ближайшие соседи по турнирной таблице сыграли матчи 29-го тура, и никто, кроме «Химок», не добился победы, что увеличивает значимость матча «Урал» – «Рубин». В случае успеха любого из сегодняшних соперников, победивший клуб выберется из зоны стыковых матчей и, как минимум, гарантирует себе невозможность прямого вылета. Цена ошибки – очень высока.