Евгений Ловчев: «Зенит» выиграет, мастерство игроков выше, а бразильцы могут устроить карнавал

- Матч не имеет никакого турнирного значения, но вывеска-то какая…

- Все правильно вы говорите: турнирного значения у этой игры нет никакой. «Зенит» давно чемпион, «Спартак» разве что может подняться с 10-го места на 9-е и не больше. Но вывеска, афиша у этого матча всегда будет привлекательной, вне зависимости от мест и решенных турнирных задач.

Ведь многие перед 29-м туром больше говорили об этой игре, а не о вчерашней - «Динамо» - «Локомотив», хотя там идет борьба за медали со стороны динамовцев.

Да, «Зениту» ничего не нужно в этой игре, у «Спартака» теперь главная цель – Кубок России, чтоб сгладить впечатление о сезоне. По идее обе команды должны выйти на поле в расслабленном состоянии.

Но ведь в воздухе буквально витает «Спартак» - «Зенит», а это завораживает, заставляет болельщиков ждать игру с нетерпением.

- Что будет происходить на поле?

- Будет борьба, какой-нибудь Малком забьет красивый гол ударом в девятку, как это, помните, Жирков сделал года два назад.

«Спартак» точно не выиграет, у него в обороне постоянные проблемы. Тренеры меняются, а проблемы в защите никуда не исчезают.

- Не выиграет – значит, ничья?

- Нет, «Зенит» выиграет, мастерство игроков у него выше. Футболисты расслаблены, особенно бразильцы. Все задачи решены, будут играть в свое удовольствие. И погода наладилась, потеплело, в такую погоду бразильцы могут устроить карнавал на поле.

Плюс полный стадион, это однозначно. Ждем хороший футбольный праздник.

НАШ АНОНС

Матч 29-го тура «Спартак» - «Зенит» пройдет сегодня на «Открытие Арене». Начало в 16.30. Прямая трансляция на «Матч ТВ».

У «Зенита» 64 очка, он давно обеспечил себе первое место. В последнем туре питерцы играют в Нижнем Новгороде.

У «Спартака» 37 очков и 10-е место. Отрыв от 11-го места составляет 7 очков. На 9-м месте идет «Ростов» - 38 очков. Но у «Спартака» игра в запасе.

В 30-м туре «Спартак» играет в Химках, а «Ростов» в Москве с ЦСКА.