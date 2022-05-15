Тепло, горячо, жарко. Вяловатый поначалу матч «Спартак» - «Зенит» превратился в пекло

С учетом того, что немалая часть команд уже не слишком мотивированна, у некоторых в руководстве – то ли красно-белого клуба, то ли лиги – родилась идея активно подтянуть «Спартак» за уши в последних турах. Но ведь если затянуть тушинских на седьмое место, да еще и кубок вручить, то сезон в год столетия уже не будет казаться таким уж провальным, правда?

Вот не знаю, верить или нет. Но все, что происходит – мягко говоря, заставляет задуматься.

Похоже, мало кто сомневался на стадионе в момент просмотра арбитром повтора на видеомониторе, что сейчас будет решение в пользу «Зенита». Ан-нет… Гол «Спартака» засчитан.

В начале второго тайма Мозес разогнал атаку и сделал пас по левому флангу, Игнатов дошёл до лицевой линии и потрясающе навесил. Соболев опередил Алипа, открялся и головой переправил мяч в ближний угол! Выглядело все красиво, но! На повторе однозначно видно, как Хлусевич перед голевой атакой бил по мячу и по инерции ударил по колену Дугасу.

Однако ж, повторимся, Кукуян посмотрел повтор и засчитал гол «Спартака».

Кстати, страсти уже настолько накалялись, что в момент эпизода с просмотром видеоповтора случился горячий, чуть не огненный конфликт на тренерской скамейке. Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли откровенно повздорил с тренерами «Зенита» Игорем Симутенковым и Вильямом Артуром де Оливейрой.

Арбитры разнять их уже не смогли бы – помогло вмешательство персонала команд. И что интересно: Кукуян никого не наказал. Хотя даже за пределы технической зоны Ваноли выбегал. А в чем дело? Арбитр-то держал в голове, что желтую карточку спартаковскому тренеру чуть раньше за разговоры он все-таки уже показал. Ну, не портить же последний домашний матч на столетие клуба, не так ли?

Многие ждали в составе «Зенита» Дзюбы уже в стартовом составе. Мол, ушедший пять лет назад из «Спартака» Артем рвал бы и метал. Но Семак решил не отступать от традиций: Дзюба появился только на 62-й, заменив Юри Алберто. И не рвал и не метал. Были полуэпизоды. Были моменты, где играл Артем неаккуратно – как, например, в ситуации, где, точно не успевая за мячом, попал по Жиго, рискуя коленом нанести травму. Так что тему «Дзюба в «Зените», наверное, можно считать окончательно закрытой.

На 92-й минуте случилось чудо. Арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака». Андрей Мостовой счет сравнял.

1:1, Питер все-таки не едет домой с баранкой, а «Спартак» так и не обретает счастья. Месть за 1:7 в первом круге не удалась.

Еще из атмосферных наблюдений. Очень хорошо, что на матчи русские команды снова выходят под футбольный марш Матвея Блантера. Хотелось бы, чтобы ни у кого руки больше не тянулись выключить эту песню. Если уж есть добрые футбольные традиции – Блантер перед матчем, гонг на «Динамо» - то это то немногое, что уж точно надо сохранять.