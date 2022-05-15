ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тепло, горячо, жарко. Вяловатый поначалу матч «Спартак» - «Зенит» превратился в пекло

Эта игра ровным счетом не имела никакого турнирного значения: «Зенит» стал чемпионом за четыре тура до конца, «Спартак» сохранил прописку в РПЛ тоже досрочно – за два тура до финиша. Но соперничество этих двух клубов принципиально всегда. И в этот раз болельщики в ожиданиях не обманулись. Счет 1:1, а страстей столько, что хватит на неделю обсуждений!
Тепло, горячо, жарко. Вяловатый поначалу матч «Спартак» - «Зенит» превратился в пекло
15 мая 2022 18:30
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК «Спартак»

С учетом того, что немалая часть команд уже не слишком мотивированна, у некоторых в руководстве – то ли красно-белого клуба, то ли лиги – родилась идея активно подтянуть «Спартак» за уши в последних турах. Но ведь если затянуть тушинских на седьмое место, да еще и кубок вручить, то сезон в год столетия уже не будет казаться таким уж провальным, правда?

Вот не знаю, верить или нет. Но все, что происходит – мягко говоря, заставляет задуматься.

Похоже, мало кто сомневался на стадионе в момент просмотра арбитром повтора на видеомониторе, что сейчас будет решение в пользу «Зенита». Ан-нет… Гол «Спартака» засчитан.

В начале второго тайма Мозес разогнал атаку и сделал пас по левому флангу, Игнатов дошёл до лицевой линии и потрясающе навесил. Соболев опередил Алипа, открялся и головой переправил мяч в ближний угол! Выглядело все красиво, но! На повторе однозначно видно, как Хлусевич перед голевой атакой бил по мячу и по инерции ударил по колену Дугасу.

Однако ж, повторимся, Кукуян посмотрел повтор и засчитал гол «Спартака».

Кстати, страсти уже настолько накалялись, что в момент эпизода с просмотром видеоповтора случился горячий, чуть не огненный конфликт на тренерской скамейке. Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли откровенно повздорил с тренерами «Зенита» Игорем Симутенковым и Вильямом Артуром де Оливейрой.

Арбитры разнять их уже не смогли бы – помогло вмешательство персонала команд. И что интересно: Кукуян никого не наказал. Хотя даже за пределы технической зоны Ваноли выбегал. А в чем дело? Арбитр-то держал в голове, что желтую карточку спартаковскому тренеру чуть раньше за разговоры он все-таки уже показал. Ну, не портить же последний домашний матч на столетие клуба, не так ли?

Многие ждали в составе «Зенита» Дзюбы уже в стартовом составе. Мол, ушедший пять лет назад из «Спартака» Артем рвал бы и метал. Но Семак решил не отступать от традиций: Дзюба появился только на 62-й, заменив Юри Алберто. И не рвал и не метал. Были полуэпизоды. Были моменты, где играл Артем неаккуратно – как, например, в ситуации, где, точно не успевая за мячом, попал по Жиго, рискуя коленом нанести травму. Так что тему «Дзюба в «Зените», наверное, можно считать окончательно закрытой.

На 92-й минуте случилось чудо. Арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака». Андрей Мостовой счет сравнял.

1:1, Питер все-таки не едет домой с баранкой, а «Спартак» так и не обретает счастья. Месть за 1:7 в первом круге не удалась.

Еще из атмосферных наблюдений. Очень хорошо, что на матчи русские команды снова выходят под футбольный марш Матвея Блантера. Хотелось бы, чтобы ни у кого руки больше не тянулись выключить эту песню. Если уж есть добрые футбольные традиции – Блантер перед матчем, гонг на «Динамо» - то это то немногое, что уж точно надо сохранять.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тепло, горячо, жарко. Вяловатый поначалу матч «Спартак» - «Зенит» превратился в пекло
Тепло, горячо, жарко. Вяловатый поначалу матч «Спартак» - «Зенит» превратился в пекло
Эта игра ровным счетом не имела никакого турнирного значения: «Зенит» стал чемпионом за четыре тура до конца, «Спартак» сохранил прописку в РПЛ тоже досрочно – за два тура до финиша. Но соперничество этих двух клубов принципиально всегда. И в этот раз болельщики в ожиданиях не обманулись. Счет 1:1, а страстей столько, что хватит на неделю обсуждений!
15.05.2022 18:30
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Евгений Ловчев: «Зенит» выиграет, мастерство игроков выше, а бразильцы могут устроить карнавал
Евгений Ловчев: «Зенит» выиграет, мастерство игроков выше, а бразильцы могут устроить карнавал
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на один из центральных матчей 29-го тура «Спартак» - «Зенит».
15.05.2022 13:50
Футбол
автор: Юрий Волохов
Лимасол в фанатском огне
Лимасол в фанатском огне
Сегодняшний день в нашей футбольной вселенной будет знаменателен не только классической встречей закадычных друзей – московского «Спартака» и питерского «Зенита» – в рамках 29-го тура РПЛ. На острове Кипр, а точнее в самом русскоговорящего его городе – Лимасоле, местный клуб готовится стать чемпионом под комментарии бывшего голоса «Матч ТВ» и в атмосфере фанатского безумия.
15.05.2022 11:00
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Отомстит ли Ваноли за 1:7 в первом круге? В воскресенье «Спартак» - «Зенит»
Отомстит ли Ваноли за 1:7 в первом круге? В воскресенье «Спартак» - «Зенит»
15 мая в матче 29-го туре РПЛ «Спартак» примет в Москве «Зенит» (16:30).
15.05.2022 10:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
Цена ошибки в предпоследнем туре. Очная встреча в зоне стыков: «Урал» – «Рубин»
Цена ошибки в предпоследнем туре. Очная встреча в зоне стыков: «Урал» – «Рубин»
Накануне «Уфа» обыграла тульский «Арсенал», благодаря чему мы узнали первый клуб, который точно не будет иметь шансы выползли из подвала таблицы в последнем туре. Но в РПЛ остались еще три места, которые не хочет занять любая из команд. Сегодня встретятся два коллектива, располагающихся на 13-й и 14-й строчке, и любой результат между ними может кардинально повлиять на расстановку в таблице. Ждем встречу «Урал» – «Рубин»!
15.05.2022 08:31
Футбол
автор: Никита Шмытов
Веселая перестрелка. Как «Динамо» и «Локомотив» 3:3 наколотили
Веселая перестрелка. Как «Динамо» и «Локомотив» 3:3 наколотили
С удивительными кульбитами и переворотами весело прошел очередной матч чемпионата России. Столичные «Динамо» и «Локомотив» на двоих наколотили шесть голов в Черкизове и разошлись миром со счетом 3:3.
14.05.2022 18:33
Футбол
автор: Сергей Терехов
Евгений Ловчев: Игра на Кубок «Динамо» раскрепостила, с «Локомотивом» они справятся
Евгений Ловчев: Игра на Кубок «Динамо» раскрепостила, с «Локомотивом» они справятся
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на один из центральных матчей 29-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо».
14.05.2022 13:41
Футбол
Историческое дерби, предваряющее лето
Историческое дерби, предваряющее лето
Последнее воскресенье последнего месяца весны подарит нам, без преувеличения, легендарное противостояние в исполнении двух старейших столичных клубов. На поле стадиона «Лужники» - не менее знаковом, чем сами участники финала БЕТСИТИ Кубка России, сойдутся два столичных клуба «Спартак» и «Динамо».
14.05.2022 12:50
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Сергей Кирьяков: «Спартак» хочет навязать борьбу «Зениту», а выходит все время обратное
Сергей Кирьяков: «Спартак» хочет навязать борьбу «Зениту», а выходит все время обратное
Бывший форвард сборной России, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, поделился в интервью «Советскому спорту» ожиданиями от предстоящей игры «Спартак» - «Зенит».
14.05.2022 11:21
Футбол
автор: Вадим Федотов
Борьба продолжается. Навстречу «Локомотив» - «Динамо»
Борьба продолжается. Навстречу «Локомотив» - «Динамо»
В субботу, в 16:30, на стадионе «РЖД Арена», начнется один из главных матчей 29-го тура Чемпионата России по футболу 2021/2022, в котором московские «Динамо» и «Локомотив» попробуют выявить сильнейшего. Все расклады предстоящего дерби - в нашем материале.
14.05.2022 10:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Эджуке забьет, армейцы победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от важного матча 29-го тура РПЛ (15 мая, 19:00).
«С такой защитой голов будет много — ставлю на ничью 2:2». Ловчев — о суперматче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгения Ловчева дал «Плеймейкеру» прогноз на знаковый матч 29-го тура РПЛ (15 мая, 16:30).
Левый хук в голову! Как Чарло нокаутировал Кастаньо и стал седьмым в истории «абсолютом» с четырьмя поясами
Американец Джермелл Чарло победил аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.
Избиение Казахстана, финские мучения и швейцарский рекордсмен. Итоги 2-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии 14 мая было сыграно шесть матчей.
Германия осиротела. Как Левандовски и Холанд попрощались с Бундеслигой
Две главные звезды Бундеслиги Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд расстаются с чемпионатом, в котором провели немало ярких минут.
«Скоро все будет хорошо». Гилерме — о «Локомотиве», Семине и новом контракте
Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал ничью 3:3 с «Динамо» в 29-м туре РПЛ и поделился своими планами.
Куда пропал Олег Блохин?
Легендарному советскому и украинскому футболисту и тренеру Олегу Блохину 69 лет. 7-кратный чемпион СССР, 2-кратный победитель Кубка кубков, обладатель Суперкубка УЕФА и Золотого мяча «ушел в тень» и мало появляется на публике. Так что же с ним происходит?
Футбол переживет, а вот норвежцам без Большунова будет худо… В каких видах спорта санкции бьют не только по России
Модный тезис «спорт невозможен без России» справедлив далеко не всегда. Но кое-где от сегодняшних санкций действительно страдают не только наши атлеты, но и их коллеги со всей планеты.
Что-то не так с обороной Шварца: пять от «Крыльев», теперь три от «Локо»… Как «Динамо» упустило победу в дерби
Бело-голубые в матче 29-го тура вели 3:1 с железнодорожниками, но сыграли вничью 3:3. В заключительном матче с «Сочи» динамовцев также устроит ничья, чтобы взять серебро.
Блахович за 5,5 и быстрые разборки Халка с Суперменом. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 54
В ночь на 15 мая в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC, в главном бою которого бывший чемпион полутяжелого веса Ян Блахович побьется с Александром Ракичем. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика