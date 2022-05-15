Дмитрий Селюк: Зенитовские бразильцы уже бы улетели домой, их оставили, потому что «Спартак»

- Матч разочаровал, Да, обеим командам уже ничего не нужно, но все-таки вывеска. Ожидал, что будет борьба, будут искры. Погода отличная, бразильцы должны были зажечь, но как-то все вяловато. Согласны?

- Бразильцы точно ничего не должны были. Не удивлюсь, если сразу после матча они все улетят в Бразилию. И, думаю, в последнем туре в Нижнем Новгороде выйдет второй состав. Более того, они бы уже улетели, если б был не «Спартак», а, допустим. «Урал». Думаю, их просто оставили, потому что это «Спартак», дерби двух столиц, как эти матчи называют. Уважение к болельщикам и т.д.

- Как вам игра?

- В первом тайме такое ощущение, что зенитовские бразильцы вообще не проснулись – старались поберечься, чтоб не травмироваться перед отпуском. Такая дружеская ничейка получилась. Да, и легионеры «Спартака» давно бы разъехались, если бы не финал Кубка. За что им в чемпионате бороться? Думаю, в последнем туре у «Спартака» на матч с «Химками» выйдет наполовину второй состав.

- Соболева все ругают, а он забил такой неплохой европейский гол.

- Да, хороший гол получился, рабочий. Но молодой вратарь «Зенита», надежда российского футбола, как говорят, пропустил между рук в ближний угол. Поэтому заслуга Соболева в этом мяче – 60 процентов, и 40 отдал бы вратарю.

- Да, вратарь мог спасти, но Соболев выскочил резко из-за защитника, мощно, в падении головой, почти в упор, вколотил в ближний угол. Среагировать было трудно. Но подытожим – матч не оправдал ожиданий.

- Так и есть. У зенитовских легионеров уже отпускные настроения. Огня, характерного для таких матчей, не было.

НАША СПРАВКА

Матч 29-го тура «Спартак» – «Зенит» завершился вничью 1:1. Игрок питерцев Мостовой сравнял счет только на 93-й минуте с пенальти.

В последнем, 30-м туре, «Спартак» играет в Химках, а «Зенит» в Нижнем Новгороде.