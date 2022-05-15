Приехали! Армейцев, прибывших в Краснодар на поезде, в очередной раз прокатили

Омолодившийся после потери иностранной рати «Краснодар» силами своих воспитанников вырвал победу у ЦСКА 1:0 и опередил армейцев в турнирной таблице. Красно-синие опять разочаровали и рискуют покинуть пятерку сильнейших.

Восемь воспитанников в стартовом составе и все 11 – в завершавшем матч с ЦСКА – таковы реалии современного «Краснодара». ЦСКА показал лишь одного новичка – 18-летнего полузащитника Тарбу, который был заменен в перерыве. Хотелось бы увидеть в воротах его ровесника Торопа, обнадежившего в предыдущем матче (пусть и проигранном) с «Сочи». Но пост номер один доверили легенде Акинфееву. Ветеран играл нервно, допускал несвойственные себе ошибки и в итоге пропустил мяч после сумасшедшего удара издалека (25 метров, 86 км/ч) «быка» Кривцова. Вины голкипера мало, но позицию он занял не оптимальную. Да и фортуна от него отвернулась. Может, команде стоит подумать о новом капитане? Не вратаре, а игроке в поле, способном завести партнеров, при случае напихать им. Это проблематично сделать из своей штрафной площади.

Акинфеев, конечно, кричал, злился, пихал. Например защитнику Щенникову, не сумевшему в первом тайме вынести мяч с ленточки и ногами затолкавшему его в ворота. К счастью для гостей, гол аннулировали из-за офсайда.

В перерыве капитан ЦСКА заявил в прямом эфире футбольного канала, что у его команды нет игры, позволяющей рассчитывать на победу.

После перерыва с выходом Медины и Набабкина армейцы захватили территорию и мяч. Моменты упустили Заболотный, старательный Эджуке, Карраскаль (дважды). С колумбийцем, если верить его агенту, клуб подписал контракт на четыре сезона. Не поторопились ли? С техникой дриблинга у него все в ажуре, с пасом похуже, а с ударом просто швах. Исключение – выстрел в стойку в кубковом матче со «Спартаком» (0:1).

Под стать Карраскалю бьет Эджуке. Ему сильно повезло в дерби с «Динамо» (1:0), когда его удар после дерзкого прорыва вратарь бело-голубых Шунин парировал себе в ворота. Вряд ли правильно лепить героя матча из голкипера «быков» и сборной Сафонова. Он сыграл в соответствии со своим статусом.

Разочаровали Мухин и Обляков – будущее национальной команды. Первый превратился в классического разрушителя с близким к нулю созидательной составляющей. Да и недавний капитан молодежной сборной не дружен с завершающим ударом. Словом, типичные российские полуфабрикаты.

А мастеровитый Фернандес, оставшийся без творческой поддержки в лице незнамо кого (может, Влашича?), сражался с ветряными мельницами.

Почему-то некоторые лояльные к ЦСКА СМИ, дабы увести от главной темы-проблемы клуба, заостряли внимание на путешествии команды на поезде. И что в том криминального? Проехались в вагонах СВ, отоспались, отдохнули. Братья Березуцкие делили одно купе – кто бы сомневался. Интересно, а зарплату они получают одну на двоих?..

Василия, до Нового года, работавшего тренером в «Краснодаре», трибуны встретили овацией. Так и напрашивалось оставить его в этом городе после матча.

Братья не жевали жвачку, как в матче с «Сочи». Но ходов, которые помогли бы спасти матч, не нашли.

В Москве остались легионеры – Языджи, Зайнутдинов, дисквалифицированный Гбамен. Турка замучили боли в спине. При этом он хочет контракт с ЦСКА. Нет уверенности, что стоит подписывать. Ничего космического в его игре нет, кроме навесов и ударов по статичному мячу.