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Евгений Ловчев: С Быстровым мнение совпало – в игре «Спартак» – «Зенит» футбол был низкого качества

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что один из центральных матчей 29-го тура «Спартак» – «Зенит» не оправдал ожидания болельщиков.
Евгений Ловчев: С Быстровым мнение совпало – в игре «Спартак» – «Зенит» футбол был низкого качества
16 мая 2022 12:59
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

- Первый тайм наводил тоску, после забитого гола градус накала поднялся до уровня дерби двух столиц, как принято называть матчи «Спартак» - «Зенит», но качество футбола было ужасным, поначалу игроки «Спартака» двух пасов точных не могли сделать, - говорит Евгений Ловчев.

- Особенно по первому тайму, матч не оправдал ожиданий. По моему мнению, это из-за того, что зенитовские бразильцы не дали такого жара и накала, не показали карнавал, который часто показывали на домашних мачтах «Зенита».

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк называет причину: у него есть версия, что после завоевания титула бразильцы решили, что сезон для них закончен. И даже, полагает Селюк, вероятно засобирались досрочно домой, но их не опустили – все-таки матч со «Спартаком», афиша, болельщики не поймут. Вот они и вышли: надо – значит надо вы же деньги нам платите.

- Я не знаю, засобирались ли бразильцы домой, но былого огня в их игре точно не было. И вспомните – «Зенит» ведь за весь матч ничего не создал впереди. Когда такое было?

И я не увидел ни одного игрока в составе обеих команд, которого можно было бы отметить. Соболев забил гол, но сколько он терял, губил атаки. И мне непонятно, почему Бакаев не играет. Хотя он вышел за замену и ничего не показал. Но в принципе, я всегда за него, чтобы он играл в основе.

- Еще наш с вами «любимец» Зобнин вышел и сыграл еще хуже, чем Бакаев. Коллеги подсчитали – три единоборства проиграл.

- Он долго добирался из Иркутска в Москву, теперь едет назад в Иркутск. У меня спрашивают, что дал Ваноли команде? Да ничего он не дал! Футболисты получают большие деньги. Такие получают только большие мастера. Но какое у игроков «Спартака» мастерство?!

Мы с Володей Быстровым вместе вели стрим на канале «Матч-Премьер» и мнение по этой игре у нас было одинаковым – мы увидели футбол низкого качества.

источник: «Советский спорт»
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