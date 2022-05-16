Лев Лещенко и Люся Чеботина выступят на «Динамо» в ближайшую субботу

При этом сезон у динамовцев как раз не заканчивается – им предстоит еще игра 29 мая в Лужниках, в борьбе за кубок. Но домашняя игра эта – последняя. И бело-голубые по степени вовлечения зрителей задают тон всему нашему футболу. Тут не поспоришь.

Итак, на предстоящей игре «Динамо» - «Сочи» (21 мая, 17:00) зрителей ждет шоу закрытия сезона, награждение динамовцев и выступление трёх звёздных исполнителей. Это Лев Лещенко, Люся Чеботина и DJ Smash.

Музыкальная программа завершится ярким шоу из различных спецэффектов.

Музыка DJ Smash будет звучать и перед игрой. Кроме того, всех болельщиков на стадионе традиционно ждёт насыщенный разными активностями матч-дей, сообщает пресс-служба «Динамо».