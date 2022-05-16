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Победная стратегия для Заремы, или Как нам обустроить «Спартак»

Зарема, здравствуйте, я знаю, как нам обустроить «Спартак». Все элементарно, прям как у Шерлока Холмса», - так начинается один из самых остроумных постов в сегодняшней телеграм-жизни. Алексей Дурново в своем канале «Вечерний Дурново» по-настоящему отжигает.
Победная стратегия для Заремы, или Как нам обустроить «Спартак»
16 мая 2022 22:04
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автор фото: ФК «Спартак»

«Итак, вот в чем секрет.

- Итальянский тренер – это борьба за национальные трофеи. Как минимум борьба, а порой даже и их завоевание.

- Испанский тренер – гарантия успеха в прохождении квалификационных раундов еврокубков. Как им бы «тренеришкой» он ни оказался, а в группы команду вытащит.

- Португальский тренер успешно пройдет групповой этап и выведет команду в плей-офф. При этом в РПЛ он будет бесполезен, но в еврокубках – ого-го.

- Немецкий тренер никуда особо не выведет, зато поставит красивый футбол и будет разрывать аутсайдеров.

- Датский тренер дает стопроцентную гарантию победы над ЦСКА и на прерывание затянувших неудачных серий.

- Русский тренер будет давить на судей и своевременно поднимать тему возрождения спартаковского футбола.

- Латвийский тренер быстро выведет команду из кризиса.

- Есть еще швейцарский тренер. Но с ним связываться не стоит.

Поняли, Зарема, к чему я веду? Дело не в гороскопе и буквах, дело в цвете паспорта. Просто наймите сразу семь тренеров и комбинируйте их в течение сезона. Пусть датчанин тренирует на дерби, испанец – в квалификации, а немец – против аутсайдеров и атакующих команд. И все будет отлично! Вот она – наша победная стратегия».

источник: Телеграм-канал «Вечерний Дурново»
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