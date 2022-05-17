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Дмитрий Селюк: В Сербии больше 500 тысяч не платят, Дзюбе нужно ехать в Грецию, к Саввиди

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассуждает о возможных вариантах продолжения карьеры для Артема Дзюбы и называет весьма неожиданный.
Дмитрий Селюк: В Сербии больше 500 тысяч не платят, Дзюбе нужно ехать в Грецию, к Саввиди
17 мая 2022 10:31
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

- Продолжается обсуждение дальнейшего будущего Артема Дзюбы. Очевидно, что Семак на него уже не очень рассчитывает. Вариант – пойти на существенное понижение зарплаты и сидения на лавке явно не для амбициозного форварда. Сейчас называют самым реальным вариантом для него переезд в Сербию, в «Црвену Звезду». В Сербии Дзюбу знают, русских любят.

- Я хорошо знаю сербский рынок, там больше 500 тысяч евро в год не платят даже в «Црвене Звезде». Такую зарплату только отдельные звезды получают. Дзюба в «Зените» получал, согласно разным источникам, в районе 3 млн. Понятно, что больше таких денег ему никто не даст, но на 6-кратное понижение зарплаты он тоже не пойдет.

- Генеральный спонсор «Црвены Звезды» - «Газпром». Может, доплатить оставшуюся часть.

- «Газпром» может вообще ему платить всю зарплату. Или доплатит оставшуюся часть. Все может быть, но, все же, в такой вариант я не верю.

- В России ему некуда идти?

- Некуда. «Спартак», понятно, это уже невозможно. В «Динамо» уже один такой есть. «Локомотив» - вряд ли. В ЦСКА - после «Спартака» и «Зенита», совсем фантастика. Так что только уезжать.

- Еще вариант – к Черчесову в «Ференцварош».

- А что, Черчесов его зовет?

- Пока не слышал, но Дзюба его талисман, мощный форвард «Ференцварошу» точно не помешает.

- При всем уважении к «Ференцварошу», и хозяин там богатый, но в Венгрии и близко нет зарплат, которая может устроить Дзюбу. Никто там таких денег, сопоставимых с российскими зарплатами, не платит.

- И какие же варианты для Артема остаются?

- В Грецию, в ПАОК, к Саввиди. Чем не вариант?

- Так там тоже зарплаты не великие. А Дзюба меньше, чем на 1,5 млн не согласится.

- Саввиди может платить эти деньги. В Греции по 1-1,5 млн платят. А в Грецию едут ветераны доигрывать. Дзюба там будет звездой. Вон, Крыховяк поехал в АЕК. Считаю, что вариант с Грецией для Дзюбы самый оптимальный.

источник: «Советский спорт»
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