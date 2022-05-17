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Кто после Левандовски? Выбираем варианты для «Баварии»

Роберт Левандовски - один из лучших игроков современного футбола, который достался «Баварии» в 2014 году совершенно бесплатно. С тех пор за мюнхенский клуб польский форвард провёл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 голевые передачи, переписав уйму рекордов. Но всё когда-то кончается. Роберту летом исполняется 34 года и, несмотря на действующий контракт до 2023 года, Левандовски в открытую говорит, что уйдет из немецкого клуба уже этим летом. «Бавария» останется без многолетнего лидера и его замена - это главная цель для селекции. Кто может идеально заменить легенду, разбираемся в нашем материале.
Кто после Левандовски? Выбираем варианты для «Баварии»
17 мая 2022 12:20
автор: Никита Шмытов
автор фото: Немецкий футбольный союз

А КТО ОСТАЁТСЯ?

Конечно, в первую очередь, нужно обратить внимание на ближайшие резервы. Главным сменщиком Левандовски в последние годы является камерунский нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг, но очевидно, что он никак не подходит для регулярной и стабильной игры в основном составе.

Также после этого сезона в Германию вернётся 20-летний талант Джошуа Зиркзее, проведший последний год в «Андерлехте», причём весьма успешно: 15+8 в 32 матчах чемпионата Бельгии. Но готов ли Джошуа выполнять высочайшие турнирные задачи «Баварии»? Скорее нет. Он, как и Шупо-Мотинг, больше подходит на роль игрока-ротации.

Помимо них, в запутанных и сложных схемах Юлиана Наггельсмана на острие атаки могут выходить Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман и другие звезды, но никого из них нельзя назвать прямой заменой Левандовски. «Баварской машине» нужен новый идеальный завершитель.

КТО СТАНЕТ ЗАМЕНОЙ РОБЕРТА?

В «Баварию», ожидаемо, «сватают» огромное количество форвардов: от Калайджича из «Штутгарта» до Нкунку из «Лейпцига». Но есть более очевидный вариант, про который многие забывают.

Для полного понимания ситуации нужно вернуться в 2018 год, когда «Бавария» уже искала преемника Левандовски, и одним из главных вариантом являлся тогда ещё 23-летнее дарование немецкого футбола, которого зовут Тимо Вернер. Однако самому богатому клубу страны не удалось в очередной раз переманить к себе желанного игрока, а сам Тимо остался выбирать между «Ливерпулем» и «Челси». В итоге, Вернер всё-таки стал «аристократом», о чём, как заявляет в 2022 году, совершенно не жалеет:

- Когда я играл за «РБ Лейпциг», у меня была возможность перейти в премьер-лигу. «Ливерпуль» был в моих мыслях, это была большая возможность для меня, но все-таки я выбрал «Челси» и выиграл Лигу чемпионов в прошлом году. Это было не худшее решение.

С точки зрения трофеев - и правда, вышло неплохо. Но невозможно отрицать, что от Вернера ждали куда больше, чем 23+21 в 89 матчах. Немецкий нападающий так и не адаптировался к английскому футбол, из-за чего страдает в психологическом плане и, как в следствие, в игровом. Тимо не реализует много стопроцентных моментов, и над ним даже в открытую стали смеяться, но это вовсе не говорит о низком уровне нападающего. Годами ранее, играя за «РБ Лейпциг», форвард наколотил 95 голов и сделал 40 голевых передач в 159 матчах. Последний сезон и вовсе вышел едва не идеальным: 28+8 в 34 играх чемпионата Германии. И что немаловажно в контексте данного разбора, главным тренером «РБ» тогда был именно Юлиан Нагельсманн..

Молодой, но уже достигший уровня «Баварии» тренер, год назад уже подписал в «Баварию» несколько игроков из бывшей команды, и воссоединение с форвардом «Челси» было бы идеальным решением для обоих. Вернер - идеальный игрок для Нагельсманна! Он тактически умный, умеет прессинговать, прекрасно понимает философию экс-тренера и мастерски способен завершать атаки. Сам Тимо вернётся в хорошо знакомую гавань, где он окажется в сильнейшей команде Германии с лучшими партнерами, которые говорят на родном языке и тренером, который как никто другой, знает как лучше использовать его лучшие качества.

Не исключен вариант, при котором «Челси» и «Бавария» могут найти путь к трансферу через обмен. Ранее сообщалось, что «синие» заинтересованы в подписании Роберта Левандовски.

источник: «Советский спорт»
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Кто после Левандовски? Выбираем варианты для «Баварии»
Роберт Левандовски - один из лучших игроков современного футбола, который достался «Баварии» в 2014 году совершенно бесплатно. С тех пор за мюнхенский клуб польский форвард провёл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 голевые передачи, переписав уйму рекордов. Но всё когда-то кончается. Роберту летом исполняется 34 года и, несмотря на действующий контракт до 2023 года, Левандовски в открытую говорит, что уйдет из немецкого клуба уже этим летом. «Бавария» останется без многолетнего лидера и его замена - это главная цель для селекции. Кто может идеально заменить легенду, разбираемся в нашем материале.
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