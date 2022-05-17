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Покоритель «Барсы» против грозы немецких клубов. В среду финал Лиги Европы «Айнтрахт» - «Рейнджерс»

18 мая в Севилье состоится решающая игра Лиги Европы, в которой сойдутся немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс» (22:00).
Покоритель «Барсы» против грозы немецких клубов. В среду финал Лиги Европы «Айнтрахт» - «Рейнджерс»
17 мая 2022 22:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: УЕФА

Мало кто ожидал увидеть эти клубы в решающем матче Лиги Европы, а потому финал второго по значимости европейского клубного турнира можно смело называть непредсказуемым. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

«Айнтрахт» в завершившемся в минувшие выходные чемпионате Германии занял лишь 11-е место среди 18-ти участников. Более того, последнюю победу в Бундеслиге клуб из Франкфурта-на-Майне одержал 13 марта – дома над «Бохумом» (2:1), а затем в восьми матчах не знал успеха, сыграв пять раз вничью и трижды проиграв. Однако такие печальные результаты во внутреннем первенстве не помешали «Айнтрахту» сотворить сенсацию в Лиге Европы.

По пути к финалу немцы выбили в четвертьфинале «Барселону», которая считалась фаворитом турнира после ударного марта в Примере и яркой победы в Классико над «Реалом» (4:0). После прохода каталонцев к команде Оливера Глазнера стали относиться с уважением. Так что победа в полуфинале над крепким лондонским «Вест Хэмом» уже не удивляла. Разве что тот факт, что англичане проиграли и дома и в гостях.

ФК "Айнтрахт" (Франкфурт)

А ведь был еще в списке поверженных «Айнтрахтом» клубов испанский «Бетис», который в 1/16 финала выбил из турнира «Зенит». В непростой группе с «Фенербахче», «Антверпеном» и «Олимпиакосом» немцы также не проиграли ни разу. С такими «скальпами» немецкую команду считают фаворитом финала. Тем более что «Рейнджерс» своим выступлением показал, что это все-таки домашний клуб.

В Глазго команда играет очень мощно, но в то же время была у шотландцев ключевая гостевая победа, которая добавила им уверенности и открыла дорогу к высоким стадиям. В 1/16 финала британцы прошли дортмундскую «Боруссию», победив второй клуб Бундеслиги на выезде 4:2, а дома сыграв вничью – 2:2. В то же время со всеми остальными соперниками по плей-офф – «Црвеной Звездой», «Брагой» и «Лейпцигом» картина была идентична: шотландцы брали свое за счет очень успешной игры в Глазго, а в гостях уступали.

ФК "Глазго Рейнджерс"

Финал, однако, пройдет в испанской Севилье, где болельщиков из Германии наверняка будет больше, чем из Шотландии. Как это скажется на игре «Рейнджерс» - спрогнозировать трудно. Но в их пользу говорит тот факт, что два клуба Бундеслиги они уже обыграли.

Причем это были соперники, которые уровнем однозначно выше «Айнтрахта» («Лейпциг» занял четвертое место и вышел в ЛЧ). Но в то же время команда из Франкфурта-на-Майне в своем активе имеет гостевую победу над «Баварией» в этом сезоне. Так что соперник это очень непростой.

«Рейнджерс» последний раз играл в финале еврокубков в 2008-м, когда уступил «Зениту» в решающем матче Кубка УЕФА. У «Айнтрахта» евро-достижения еще более древние. Этот трофей покорялся немцам в 1980-м, а чемпионом Германии клуб становился лишь раз и очень давно – в 1959 году.

«Айнтрахт» более сбалансированный клуб, у него отличная мотивация, ведь победитель Лиги Европы на следующий сезон играет в Лиге чемпионов. По итогам чемпионата Германии команда Глазнера в еврокубки не попала, так что ей есть за что умирать в Севилье. Команда Джованни ван Бронкхорста наверняка сыграет вторым номером, сосредоточит все внимание на обороне и будет ловить удачу на контратаках. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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