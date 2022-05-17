«Васю назначат, Леха будет помогать» - болельщики о возможном уходе Алексея Березуцкого

А затем появилась информация, что братья Березуцкие хотят продолжить карьеру в Европе. Мол, им не очень комфортно работать, когда руководители клуба не совсем ладят между собой.

ЦСКА назначил Алексея Березуцкого главным тренером летом прошлого года. За тур до конца чемпионата армейцы идут на пятом месте в таблице, набрав в 29 играх 47 очков.

Между тем, болельщики активно осуждают возможный уход Алексея. Многие считают, что ему надо уходить – не справляется. И если он правда попросил его освободить, то болельщики армейцев высказывают уважение этим поступком. Что и понятно – братья являются легендами клуба.

Мы подобрали наиболее интересные комментарии.

Сергей Лимонников

Сейчас назначат Васю главным, Леха будет помогать.

Эльдар Исмаилов

Уважение, лучше так, чем держать место. Пригасите Оськина, его Крылья играют в очень красивый футбол.

Vova0105

Для брата освобождает)

Shuller18

Если это правда, то уважение. Сам ведь прекрасно понимает, что не тянет.

G.O.D.

Огромное человеческое спасибо от болельщиков ЦСКА! Ну реально же не справляются братья.

Rf

Говорят, что и Бабиньо не факт, что останется. Тогда можно и сход Березы в эту же тему уложить. Если так, то пойдет глобальная перестройка.

Кирилл Голивец

Все сложнее, чем скидывать на Берез. Очень несбалансированный состав в принципе. Есть группа очень оборонительных и явно атакующих игроков. Связующего звена толком нет, а то, что есть, хронически травмировано (я про Алана). Бокс-ту-боксы очень среднего уровня. Карраскаль вообще не умеет защищаться, такого игрока бы не взяли в идейную команду типа нынешнего «Динамо». Гбамен не опорник-тактик, он периодически покидает свою позицию при атаках и обрекает команду на сложности в переходных фазах.

У братьев были тактические топовые решения под отдельные матчи. В конце они заигрались, но тут комплекс причин. И селекция, точнее, сочетаемость игроков, один из них. Я в ходе победной серии в начале весны писал, что потенциально один из главных игроков команды - Зайнутдинов, которому не хватает класса, но который может играть на куче позиций и объемом покрывает недостатки этих двух групп.