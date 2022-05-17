От Жиго и Кьеллини до Инсинье и Суареса. Главные эмоции выходных – прощание с легендами

САМУЭЛЬ ЖИГО, «Спартак»

Амплуа: защитник

Возраст: 28 лет

Статистика за клуб: 108 матчей – 9 голов и 5 передач

Куда уходит: «Марсель»

Это история взаимной любви и вынужденного расставания. Француз приехал в «Спартак» в 2018-м и в эти четыре года был ближе всех игроков красно-белых к званию гладиатора – мощный, неуступчивый, адреналиновый. Вскоре после появления порвал кресты, но вернулся на поле таким же бесстрашным.

Лучший матч Жиго за «Спартак» - против ЦСКА в августе 2019-го. В той встрече столп обороны спартаковцев оформил дубль, и оба гола получились запоминающимися: первый – головой в прыжке рыбкой после рывка на чужую половину поля в контратаке замкнул подачу Андре Шюррле; второй – с близкого расстояния переиграл Игоря Акинфеева в кромешном дыму от пиротехники.

Сэм каждый день на протяжении этих четырех лет доказывал, что иностранец может быть предан российскому клубу не меньше любого воспитанника. «Не хочу думать, что это мой последний месяц в России. Наслаждаюсь каждым днем с командой. Очень рад играть за «Спартак». Это мой лучший период в карьере? Точно да», – говорил он в апреле.

Уходит он по семейным обстоятельствам. Распространенное клише, но в данном случае так и есть. Жиго надо вернуться на родину, чтобы не потерять право встреч с сыном от бывшей жены. Они проживают во Франции, а по местным законам нужно, чтобы отец чаще находился рядом с ребенком, иначе лишился шансов на опеку.

Поэтому еще зимой он принял предложение «Марселя», но все же остался в Москве до конца сезона. Даже когда ФИФА разрешила приостанавливать контракты. Последней мечтой Самуэля в России остается выигрыш трофея со «Спартаком». Возможность исполнить ее представится в финале Кубка России с «Динамо», который состоится 29 мая. Именно там мы в последний раз услышим легендарное «АУФ».

ДЖОРДЖО КЬЕЛЛИНИ, «Ювентус»

Амплуа: защитник

Возраст: 37 лет

Статистика за клуб: 560 матчей – 36 голов и 25 передач

Куда уходит: решение не принято

Покидает родной дом и один из величайших защитников современности. Кьеллини оказался в «Ювентусе» аж 17 лет назад – в 2005-м он дебютировал за «старую синьору», выйдя на замену вместо Павла Недведа.

О том, сколько он пережил за эти годы, можно написать книгу. Один только перечень наград займет несколько абзацев. Кьеллини был капитаном и олицетворением королевских амбиций «Юве», ключевой составляющей лучшей обороны мира на протяжении целого десятилетия. Его связка с Леонардо Бонуччи стала образцовой и сделала «Ювентус» гегемоном на внутренней арене и претендентом на победу в Лиге чемпионов, а сборную Италии – победителем Евро-2020.

«Всегда говорил, что хочу уйти на высоком уровне, соответствующем моей карьере, и добился этого. Это был тяжелый год для «Ювентуса», но я смог проявить себя на своем уровне на поле, и это дало мне толчок к тому, чтобы отойти в сторону и дать дорогу более молодым. Прекрасно понимаю, что подрезал крылья некоторым из них. Так что им пора лететь, а я буду их поддерживать», – заявил Кьеллини после игры с «Лацио» (2:2), в которой провел на поле ровно 17 минут – по одной на каждый год в Турине.

Окончательного решения о дальнейшей карьере он еще не принял, но скорее всего продолжит ее в США. У него несколько предложений из МЛС, в том числе от «Лос-Анджелеса».

ПАУЛО ДИБАЛА, «Ювентус»

Амплуа: нападающий

Возраст: 28 лет

Статистика за клуб: 292 матча – 115 голов и 48 передач

Куда уходит: решение не принято

Вместе с Кьеллини попрощался с болельщиками и Дибала, проведший в клубе семь классных сезонов – в 2015-м он переехал за 41 млн евро из «Палермо». Долгие годы аргентинец был главной ударной силой «старой синьоры», хотя застал в Турине и Криштиану Роналду, и Марио Манджукича, и Гонсало Игуаина, и Дугласа Косту, и Федерико Кьезу, а теперь и Душана Влаховича. Именно ему Кьеллини отдал капитанскую повязку после ухода на замену в прощальном матче.

В «Ювентусе» Дибала пять раз выиграл скудетто, в 2020 году признавался самым ценным игроком серии A и стал настоящей звездой мирового уровня. А еще вошел в топ-10 лучших бомбардиров туринцев за всю историю, сравнявшись с легендарным Роберто Баджо. И вот он отправляется в свободное плавание – истекающий контракт стороны продлевать не будут. В претендентах на Пауло половина топ-клубов Европы от «Интера» до «ПСЖ».

В прощальном матче Массимилиано Аллегри заменил Дибалу за 12 минут до конца, чтобы дать ему возможность насладиться реакцией болельщиков, а после финального свистка клуб посвятил обоим своим героям эмоциональные проводы – игроки «Юве» устроили Кьеллини чемпионский коридор, а Дибалу подбрасывали в воздух. Болельщики все это время стоя аплодировали кумирам.

Пауло не просто не смог сдержать слез, как принято говорить в таких ситуациях, а форменным образом разрыдался. И с ним рыдала половина Турина.

ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ, «Наполи»

Амплуа: нападающий

Возраст: 30 лет

Статистика за клуб: 432 матча – 120 голов и 95 передач

Куда уходит: «Торонто»

Инсинье не просто воспитанник, ветеран и легенда «Наполи», он и есть олицетворение футбольного Неаполя. 163-сантиметровый вингер полноценно закрепился в родной команде в 2012 году, на целое десятилетий став чуть ли не единственным уроженцем города, где до сих пор тоскуют по Диего Марадоне. И как минимум в сердцах местных болельщиков смог встать в один ряд с великим аргентинцем.

Увы, с трофеями у «Наполи» не задалось, так что несмотря на пару сумасшедших сезонов под руководством Маурицио Сарри, Инсинье уезжает всего лишь с парой Кубков Италии и одним Суперкубком. Впрочем, клуб исправил это недоразумение и подарил игроку кубок размером с него самого.

Источник фото: ФК «Наполи»

После игры с «Дженоа», в которой Лоренцо, естественно, забил (пусть и с пенальти), он толкнул проникновенную речь: «Спасибо городу, который дал мне все. Я вырос здесь вместе с вами. Мы праздновали, страдали, иногда спорили, но всегда были вместе, как огромная семья. Я чувствовал, что меня любят. Покинуть «Наполи» означает покинуть дом.

За эти годы мы накопили незабываемые моменты, которые я заберу с собой. Спасибо болельщикам «Наполи» по всему миру, всем товарищам по команде, которые стали друзьями. Спасибо всему персоналу, который заботился обо мне с первого дня. Клубу, который сделал все это возможным. Тем, кто всегда верил в меня. Спасибо вам от всего сердца, Forza Napoli».

Болельщики ответили ему баннером: «Твоя майка весила больше любой другой, потому что принадлежала тому, кто действительно любил ее». Он заслужил эти проводы, как никто другой. Теперь его дриблингом будут наслаждаться в Торонто.

МАРК НОУБЛ, «Вест Хэм»

Амплуа: полузащитник

Возраст: 35 лет

Статистика за клуб: 549 матчей – 62 гола и 61 передача

Куда уходит: завершил карьеру

Может, для мирового футбола Ноубл не столь значимая величина, но для АПЛ и тем более «молотобойцев» - фигура легендарная. Марк является воспитанником «Вест Хэма», он закрепился в команде аж 16 лет назад, а 8 лет назад впервые надел капитанскую повязку.

Все взлеты и падения команда переживала при нем – от вылета в чемпионшип в 2011-м до борьбы за место в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. И вот Мистер «Вест Хэм» уходит. Он редко попадал в различные рейтинги топов, но был примером классического английского футболиста – твердый, как кремень, жесткий, как бульдозер, прямой, как копье, и простой, как лопата. Таких уже не делают даже в Великобритании.

«Провести столько игр за «Вест Хэм», сколько сыграл я – поистине невероятно. Я родился в этом районе и был болельщиков «Вест Хэма» всю жизнь. Наверное, я воплотил в жизнь мечту каждого футбольного фаната: играть за команду, которую они поддерживают, и сделать это небольшой частью истории своей семьи», – сказал Ноубл.

Последний матч Ноубла получился удачным – лондонцы отобрали очки у пуленепробиваемого «Манчестер Сити» (2:2), а сам он вышел на замену.

Также клуб простился с Андреем Ярмоленко.

ЛУИС СУАРЕС, «Атлетико»

Амплуа: нападающий

Возраст: 35 лет

Статистика за клуб: 82 матча – 34 гола и 6 передач

Куда уходит: неизвестно

Уругваец провел в Мадриде всего пару сезонов. Не так уж много. За «Барселону», «Аякс» и «Ливерпуль» он сыграл на порядок больше матчей. Тем не менее, «Атлетико» стал для Суареса важной частью карьеры, в том числе и потому, что пришел в самый тяжелый момент – когда форварда выгоняли из «Барсы».

Здесь он провел менее двух лет, но успел выиграть с «Атлетико» ла лигу – всего второй раз для клуба в XXI веке. Об этом напомнили ему и болельщики, вывесившие соответствующий баннер: «Спасибо, что сделал нас чемпионами». Да и вообще, от Диего Симеоне никто не уезжает равнодушным. Во время прощальной речи и Суарес не смог сдержать скупую мужскую слезу.

«Бесконечно благодарен каждому из болельщиков за привязанность, каждому из сотрудников «Атлетико» за преданность, которую они проявляли каждый день, и моей семье, которая сопровождала меня!» – написал он затем в соцсетях.

Одновременно клуб попрощался и с Эктором Эррерой, выступавшим за «Атлетико» три года. Он продолжит карьеру в «Хьюстоне».

ЭРЛИНГ ХОЛАНД, «Боруссия» Дортмунд

Амплуа: нападающий

Возраст: 21 лет

Статистика за клуб: 89 матчей – 86 голов и 23 передачи

Куда уходит: «Манчестер Сити»

Пожалуй, наименее эмоциональная, хотя и не менее значимая история. За два года в Дортмунде норвежец стал огромной величиной в футболе, форвардом, за которым гоняются вообще все. О чем говорить, если выбирал он между «Реалом», «ПСЖ» и «Манчестер Сити»? Холанд решил, что от опыта работы с Хосепом Гвардиолой отказываться нельзя. И это при том, что сам каталонец вообще-то больше хотел более универсального Гарри Кейна.

Холанд уезжает всего за 75 млн евро, прописанные в качестве отступных в его контракте, при том, что, например, еще 50 млн получат его агенты. Боссы «шмелей» как будто обиделись на своего футболиста. Прощание с «желтой стеной» прошло тепло, но как-то формально. Да, Эрлинг провел за клуб всего пару сезонов, но каких?! 109 очков результативности в 89 матчах – это вау!

«Носить эту футболку было честью. В «Боруссии» я пережил незабываемые моменты, познакомился с особенными людьми, не говоря уже о фанатах, которые всегда были нашим дополнительным игроком на поле. «Желтая стена» действительно невероятна. Я никогда этого не забуду! Спасибо вам всем!», – написал он потом в соцсетях.

Между прочим, покидает «Боруссию» и экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.