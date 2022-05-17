Москва – красно-синяя, «Спартак» – худший, Смолов забивал «Динамо» и «Локомотиву»

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17 мая 2022 18:22
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК ЦСКА

ЦСКА – чемпион Москвы!

Результативным дерби в Черкизово «Локомотив» - «Динамо» (3:3) завершился неофициальный чемпионат Москвы среди команд РПЛ. Его победителем довольно неожиданно оказалось не ведущее борьбу за серебряные медали «Динамо», а выигравший лишь один из семи последних матчей ЦСКА.

Пожалуй, армейцам немного повезло, что весенние противостояния со «Спартаком» (2:0) и «Локомотивом» (2:1) пришлись на первые после зимней паузы туры. На эмоциях новички-легионеры выдали несколько классных игр, после чего сдулись, однако на финишном отрезке их ждала всего одна столичная команда – «Динамо». Впрочем, собрав волю в кулак, красно-синие победили в дерби третий раз подряд и возглавили таблицу чемпионата столицы.

Отметим также, что подопечные Алексея Березуцкого дважды в сезоне РПЛ одолели «Спартак» - 1:0 дома и 2:0 на выезде. А вообще они меньше всех пропустили (5 мячей) и добились лучшей разницы мячей (+3).

С «Локо» работали три тренера

«Локомотив» стал самой результативной командой Москвы (9 голов в 6 матчах – по 1,5 мяча за игру), благодаря чему проиграл всего один матч – на своем поле ЦСКА со счетом 1:2.

Только «Локо» в этих шести играх тренировали аж три тренера. Начинал сезон Марко Николич, затем поработал Маркус Гисдоль, а концовку проводит Марвин Комппер (у него нет лицензии, поэтому официально командой руководит Заур Хапов). По 4 очка на счету Николича и Комппера (или Хапова?), а Гисдоля – только одно. При этом серб провел всего два матча.

«Динамо» зрелищное, но допускает камбэки

«Динамо» и «Спартак» лишь по разу за весь сезон РПЛ праздновали победу в дерби. Это наглядно объясняет, почему подопечным Сандро Шварца не удалось навязать «Зениту» борьбу за золото. Они довольно стабильно собирали очки с командами ниже классом, но в более или менее равных матчах удача им сопутствовала намного реже.

При этом стоит обратить внимание на тот факт, что дважды динамовцы удовлетворялись ничьей в играх, в которых вели в счете в два мяча. В октябре с 0:2 к 87-й минуте удалось спастись «Спартаку», а в мае камбэк удался «Локомотиву». Причем в обоих случаях динамовцы пропускали дуплетом – в течение четырех минут от красно-белых (на 87-й и 91-й минутах) и семи минут от железнодорожников (на 65-й и 72-й минутах). Обе игры прошли на выезде.

Зато у Шварца самая зрелищная команда – 18 голов в 6 матчах с ее участием (в среднем по 3 мяча за игру).

«Спартак» – последний, Смолов забил обеим своим командам

Что до «Спартака», то он меньше всех забил (5 мячей) и больше всех проиграл – половину встреч. На период работы Руя Витории пришлись 2 очка в 3 матчах, а Паоло Ваноли – 3 очка.

Лавры лучшего бомбардира первенства Москвы разделили одноклубники Даниил Фомин и Федор Смолов – по 3 гола. Правда, последний 2 мяча забил еще осенью, будучи футболистом «Локомотива». Интересно также, что ему удалось отличиться в обеих встречах своих команд, то есть 2 мяча из 3 он забил за «Локо» в ворота «Динамо» и наоборот.

В завершение порадуемся тому, что в целом борьба команд получилась равной. Лишь в двух матчах была зафиксирована победа с разницей более чем в один мяч. «Спартак» с одинаковым счетом 2:0 обыграл «Динамо» и проиграл ЦСКА. Остальные семь побед получились на тоненького.

А еще на 12 матчей пришлось пять удалений. Досрочно поле покидали Дмитрий Баринов, Тин Едвай (оба – «Локо»), Гильермо Варела («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Руслан Литвинов («Спартак»).

источник: «Советский спорт»
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