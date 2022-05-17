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Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» или «Рейнджерс»?

18 апреля, в 22:00, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» пройдёт финальный матч Лиги Европы-2021/22, в котором сойдутся лучшие команды турнира - немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Превью заключительней встречи - в нашем материале
Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» или «Рейнджерс»?
17 мая 2022 18:32
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Айнтрахт"

Турнирный путь

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» попал в тяжелую группу лиги Европы, и даже уже на этом этапе далеко не все могли предположить, что немцы окажутся выше «Антверпена», «Фенербахче» и «Олимпиакоса». Но команда заняла первое место, не проиграв ни разу за шесть матчей.

В первой стадии плей-офф «Айнтрахту» достался «Бетис», который на тот момент находился в тройке лучших команд испанского чемпионата, но и здесь будущий финалист прошёл дальше, забив решающий гол на 121-ой (!) минуте второго матча.

В четвертьфинале жребий уготовил еще более жестокую проверку, которую звали «Барселона». Только ярые фанаты «Айнтрахта» могли верить в чудо, и оно произошло! «Орлы» удержали дома ничью, а в гостях в разгромном стиле отправили отдыхать главного фаворита турнира.

После победы над Хави и компанией, об «Айнтрахте», наконец, стали говорить, как о реальном претенденте на победу в лиге Европы, да и сами футболисты полностью поверили в себя. «Вест Хэм» в полуфинале не смог ничего противостоять, проиграв по сумме двух матчей со счётом 1:3.

«Рейнджерс»

В отличие от «Айнтрахта», «Рейнджерс» в своей группе имел явного фаворита, который полностью оправдал ожидания. «Лион» без шансов для остальных занял первое место, и «Рейнджерсу» для прохода дальше нужно было опередить пражскую «Славию», что они и сделали.

Ещё до вылета «Барселону» в число фаворитов турнира записывали «Боруссию», которая непривычно для себя оказалась во втором по значимости еврокубке, но даже в нём их мечты о трофее быстро «убили» парни из «Рейнджерс». Два ярких матча (2:4, 2:2) – и шотландцы прошли дальше.

В двух следующих раундах «Рейнджерсу» относительно везло с соперниками. «Црвена Звезда» и «Брага» пали перед сверхатакующим и задорным «Рейнджерс».

А вот в полуфинале «светло-синих» ждала одна из лучших команд Европы второго полугодия во главе с Доменико Тедеско, но даже «РБ Лейпциг» оказался слабее. Немцы ехали в Шотландию с преимуществом в один мяч, но на легендарном «Айброксе» «Рейнджерс» не оставил им шансов - 3:1.

Составы

«Айнтрахт» перед последним туром Бундеслиги не имел совершенно никакой мотивации, и команда в любом бы случае осталась в середине таблицы, но главный тренер предпочёл использовать основной состав, за что и поплатился. Основной центральный защитник Эван Ндика в концовке встречи получил травму, и теперь его участие в финале ЛЕ под вопросом. Также вероятно, что на поле не смогут появиться Йеспер Линдстрем, Данни Да Коста и Мартин Хинтереггер, хотя определённая надежда есть.

Ориентировочный состав «Айнтрахта» (3-4-2-1): Трапп - Туре, Тута, Ильзанкер - Кнауфф, Соу, Якич, Костич - Камада, Хрустич - Борре

Потерь в шотландских рядах предостаточно, но главным разочарованием станет отсутствие Альфредо Морелоса, который так и не успел залечить травму. Команда из Глазго остаётся без главной атакующей мощи. Именно поэтому Ван Бронкхорст больше обычно будет делать ставку на высокий прессинг и на игру «крайков».

Ориентировочный состав «Рейнджерс» (5-4-1): Макгрегор - Баришич, Бэсси, Голдсон, Лундстрем, Тавернье - Кент, Камара, Рэмси, Райт - Джо Арибо

Статистика и факты

«Франкфурт» выиграл всего три матча из последних 13, и все из них - в лиге Европы

«Рейнджерс» выбил две команды из Германии из плей-офф Лиги Европы 2021/2022

На матч в качестве главного арбитра назначен словенец Славко Винчич. За последние десять матчей он назначил только одно пенальти

«Айнтрахт» - единственная команда в текущем розыгрыше ЛЕ, которая не потерпела ни одного поражения

В последний раз команды пересекались между собой в сезоне 1959/1960. Тогда немцы оказались сильнее в полуфинале ЛЧ, дважды разгромно обыграв «Рейнджерс» - 6:1 и 6:3

Обе команды в плей-офф не пропустили голы только в одном матче

Лучший бомбардир ЛЕ к этому моменту - Джеймс Таверньер. На его счету семь голов и две голевые передачи. И да, он играет на позиции правого защитника

источник: «Советский спорт»
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Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» или «Рейнджерс»?
Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» или «Рейнджерс»?
18 апреля, в 22:00, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» пройдёт финальный матч Лиги Европы-2021/22, в котором сойдутся лучшие команды турнира - немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Превью заключительней встречи - в нашем материале
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