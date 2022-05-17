Долгие проводы, нелишние слезы

«Красно-белые» не плачут

Минувшие футбольные выходные оказались богаты на прощания. Самые душераздирающие прошли в Италии, Испании и Англии. Россия тоже не осталась в стороне. Но тут все случилось скромнее и сдержаннее: слез замечено не было. Нордический менталитет обязывает. «Спартак» немного растормошил полусонных зрителей после игры с «Зенитом», проводив по завершении матча Самюэля Жиго в «Марсель». Французский защитник попрощался с российскими болельщиками после 100 игр за «красно-белых».

Турин отказался от «Сокровища»

А вот в «Ювентусе» было пролито море слез. Причем не легендарным капитаном итальянского клуба Джорджем Кьеллини, который провел в «Ювентусе» 17 сезонов, а теперь, скорее всего продолжит карьеру где-нибудь в МЛС. Очень расстроен был его партнер по команде, Паоло Дибала, по прозвищу «Сокровище», который так и не стал таковым в туринском клубе. А ведь 7 лет назад, когда «Ювентус» подписывал перспективного аргентинца, многие, в том числе и Карло Анчелотти, прочили ему статус исключительно суперзвезды. Заслуженный тренер, например, видел в Паоло нового Лионеля Месси или Криштиану Роналду. К сожалению, этого так и не произошло. Но сам Дибала написал в своем прощальном письме к болельщикам так: «Это были семь лет волшебства. 12 трофеев и 115 голов, которые у нас никто не отнимет. Никогда». И это действительно дорогого стоит.

В Англии, на «Олимпийском стадионе», клуб «Вест Хэм Юнайтед» также провожал своего ветерана. После 18 с половиной лет, 548 игр и 62 голов с командой попрощался ее капитан и просто икона футбольного английского стиля - Марк Нобл.

«Эль-Пистолеро» в «Аяксе» - снова?

И, конечно, в Испании, ну, никак не могло обойтись без страстей. А как иначе, когда из клуба уходит один из лучших бомбардиров Ла Лиги XXI века и один из лучших атакующих игроков в современном футболе - великий и кусачий Луис Суарес? На счету уругвайца 179 голов в 257 матчах испанского чемпионата. За «Эль-Пистолеро» твердое 5-е место в списке главных бомбардиров Испании, после Лионеля Месси (474), Криштиану Роналду (311), Карима Бензема (219) и Давида Вильи (186).

Суаресу было отчего расплакаться на домашнем стадионе «Атлетико». Мадрид и Диего Симеоне буквально перезапустили Луиса психологически. До перехода в стан «рохибланкос» уругваец был незаменимой частью легендарного атакующего трио в «Барселоне» - Суарес, Месси, Неймар - которое до сих пор признают лучшим в истории мирового футбола. Но стоило каталонцам связаться с Куманом и влететь 2:8 «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов, как голландский тренер поспешил избавиться от дорогостоящего игрока, даже не удостоив его прощальной игры. Но футбольную карму никто еще не отменял - Суареса, практически бесплатно, забрал себе прямой конкурент «Барселоны» - «Атлетико Мадрид». Мир был в шоке. Но такова цена ошибки. Если главный тренер не видит для себя пользы в одном из талантливейших центрфорвардов современности, он будет наказан. Что было дальше с Рональдом Куманом, думаем, напоминать не стоит.

Несмотря на все таланты уругвайца, футболист был определенным риском для слаженного механизма «Атлетико”. Но Симеоне был бы не Симеоне, если бы не нашел, как вернуть «Эль-Пистолеро» в строй, когда очень многие, в том числе и преданные фанаты «матрасников» в него не верили. На одной из пресс-конференций, когда Луис не забивал уже два месяца, «Эль Чоло» сказал: «Сейчас время Суареса. Я не сомневаюсь, что его опыт поможет нам».

Слова главного тренера стали пророческими. А Луис Суарес стал лучшим бомардиром сезона и привел «Атлетико» к историческому чемпионству в 2021 году. При его участии и под руководством Симеоне «рохибланкос» выиграли Ла Лигу. Правда, «Эль Чоло» уже брал ее - в 2014 году.

Тем не менее, это вдохновило обладателя «Золотой бутсы» на новый подвиги: в составе «Атлетико» Суарес провел 81 матч и забил 34 мяча. За два сезона уругваец стал и для клуба, и для болельщиков родным. И совсем не кусался. Кстати, как все-таки бывает иронична история: ведь в минувшие выходные одновременно попрощались со своими клубами легенды, которые и стали главными героями истории про «кусь» во время Чемпионата мира-2014. Именно вышеупомянутого заслуженного капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини за ухо и укусил Суарес во время матча! Уругваец потом долго ходил к психологу, поскольку это был не первый его срыв. До этого Суарес «напал» на Бранислава Ивановича в 2013 году и получил за это аж 10-матчевую дисквалификацию, будучи игроком «Ливерпуля».

Но теперь «Эль-Пистолеро» возмужал и помудрел, и готовится в свой новый путь: за уругвайца сейчас борются «Севилья», «Интер», «Астон Вилла» и «Аякс». Когда-то у Суареса спросили, где он хотел бы завершить свою карьеру? И он ответил, что только в «Ливерпуле». Но потом подумал и добавил, что «Аякс» тоже был бы хорошим вариантом. Так что, продолжение карьеры «девятого» номера «Атлетико» Луиса Суареса, большого, кстати, поклонника тоже великого и тоже выступавшего под номером «9» Габриэля Батистуты, точно будет нескучным.