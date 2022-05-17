Денди в российском футболе

Первый стиляга нашего футбола - безусловно, Ф-дор Смолов. Он всегда блистает на первых страницах знаменитых журналов, много времени тратит на фотоссесии. Его тягу к моде оценили не только фанаты: в 2016 году он стал самым стильным мужчиной по версии журнала GQ. Из одежды форвард отдает предпочтения пиджакам от Balmain, стритвиру от Palm Angels и футболкам Louis Vuitton x Supremе. Белые Nike air force 1 low являются его любимой обувью.

Футболист «Динамо» преуспел не только за пределами поля, но и на самом поле. Смолов регулярно стал выходить в стартовом составе на матчи, начал забивать активнее.

В этот список также можно включить Александра Кокорина. Игрок «Фиорентины» обожает одеваться по последней моде: обычно он ходит за покупками в Supreme, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Dior. Как признается сам футболист, спортивных костюмов у него более двух десятков. Правда, они ему уже надоели. Из обуви выбирает кроссовки.

Однако несмотря на свою красивую жизнь в соцсетях, похвастаться игрой на поле в Италии Коко не в состоянии. Он очень много сидит на скамейке запасных и почти не демонстрирует результата. В начале года его даже удостоили премии «Футбольная урна» в номинации «Посмешище года».

Иногда профессиональные футболисты делают акцент на моде, забывая совершенно о своей футбольной карьере. Правильно ли это? Может быть, спортсменов губят деньги? Что вы думаете?