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Лепс, МакSим и солд-аут. Ждем финал кубка

Становятся известны некоторые контуры предстоящего 29 мая финала кубка России по футболу.
Лепс, МакSим и солд-аут. Ждем финал кубка
18 мая 2022 08:10
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Телеграм-канал МакSим

Вокруг финала очень правильная движуха формируется. В мире ведь всегда очередь из артистов выстраивается. Они не просят денег, выступают бесплатно. Потому что для любой звезды выступить, к примеру, в перерыве Супербоула – это навеки вписать себя золотыми буквами на мраморе истории спортивной отрасли страны и мира.

Поэтому тут немного, конечно, ряд организаторов поторопился – пить гимн вполне можно было бы предложить не забаненному во многих краях Лепсу, а более нейтральному персонажу.

Интересная свистопляска происходит вокруг предложения РФС, чтобы на финале кубка выступила певица с мужским именем МакSим. Футбольные власти считают, что она давно не воспринимается в качестве спартаковской песни. И считают, что нужно поставить ее после финального свистка – до награждения. Как пишут знающие ситуацию источники, «Спартак» не уверен, что надо соглашаться на такой вариант. А как будет реагировать аудитория, если будет в этот момент готовиться награждение московского «Динамо»?

Чувствуется, что Лужники – это правильный выбор. Все билеты, которые выбрасываются в продажу, исчезают очень быстро. На Кассире.ру сейчас есть только на верхние сектора за ворота. И нет сомнений, что исчезнут быстро и они.

источник: «Советский спорт»
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Лепс, МакSим и солд-аут. Ждем финал кубка
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