Алексей Сафонов: Мой кандидат на замену Березуцкому - Ролан Гусев, и Газзаева к нему в консультанты

- Я бы не стал всех собак вешать на Березуцкого, возникают вопросы и к селекционному отделу, - говорит Сафонов. – Привезли иностранцев, а они сыграли несколько матчей и сдулись. Взяли из «Эвертона» Гбамена, еще англичане доплачивать будут, обрадовались. А он в «Эвертоне» три матча за сезон играл. И что в ЦСКА показал? Продлевать аренду не будут.

- Пишут, что выкупать Языджи у «Лилля» уже не будут.

- Та же история – вначале вроде все неплохо шло потом скис. Еще и проблемы со спиной обнаружились.

- Думаю, тут не только в этом дело – цена выкупа 12 млн. В наше время деньги для ЦСКА очень серьезные.

- Деньги приличные, но все же, думаю, не в этом дело. А в том, что я сказал выше. Но если мы сыграем в футбольного менеджера, я в его роли выступлю, то мой главный кандидат на замену Алексею Березуцкому Ролан Гусев.

- Неожиданная кандидатура. Сколько уже в последние дни написано про возможных сменщиков Березуцкого, Гусева ни одном списке не было.

- Я не первый год наблюдаю за ним, как он работает с молодежью. А в нынешних условиях это важный фактор – ведь иностранцев в нашем чемпионате будет все меньше.

Я видел, как Ролан работает с командой, индивидуально с каждым беседует. Это не как с Романцев, к которому игроки боялись подойти. У него футбол на первом месте, он хочет расти, совершенствоваться в профессии. Недавно общались, Ролан сказал, что хочет в Испании постажероваться у Симеоне или Анчелотти.

- Но дети - одно, а главная команда - другое.

- Да, такие разговоры пойдут. Но Березуцкие где самостоятельно работали? И, кстати, Ролан со своей командой выиграл чемпионат. А объективно, у него команда по подбору игроков была примерно где-то пятая.

Гусев выигрывал Кубок УЕФА несколько раз чемпионство. У него авторитет среди футболистов. Чего не хватало Гончаренко. И я бы знаете, что еще сделал - консультантом к нему пригласил Газзаева.

- Еще один неожиданный ход. А теперь давайте обсудим другие кандидатуры, которые называют в числе вероятных сменщиков Березуцкого. Например, Владимир Федотов.

- Не очень в это верю. У Федотова явно есть обязательства перед Роттенбергом. И не надо думать, что поманили и все сразу в Москву рванут. Как он будет владельцу клуба и игрокам в глаза смотреть? И потом, в «Сочи» у Федотова все хорошо, зачем искать от добра добра?

Кто еще – Кононов? Не позовут – в «Спартаке» работал.