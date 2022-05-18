Абрамович и правительство Великобритании договорились по «Челси», но вернет ли он кровные €1,9 млрд?

По информации Bloomberg, юристы Абрамовича и правительства нашли общий язык в отношении того, как поступить с долгом клуба в размере €1,9 млрд перед владельцем «Челси». Правда, как конкретно, не уточняется.

Ранее появилась информация о том, что Абрамович вроде бы намерен все-таки вернуть свои «кровные» денежки в размере в 1,5 млрд фунтов (€1,9 млрд).

Бизнесмен, якобы, заявил, что хочет списать долг выданный им «Челси», однако из-за наложенных на него санкций счета были заморожены, и это оказалось невозможным. Представитель Абрамовича эту информацию опроверг, он заявил, что бизнесмен не просил вернуть долг «Челси» ему и по-прежнему намерен передать прибыль от продажи клуба на благотворительность.

Сейчас же юристы Абрамовича и британское правительство пришли к компромиссу по этому вопросу.

Поэтому британское правительство одобрит сделку по продаже «Челси» американо-швейцарскому консорциуму, созданному при участии швейцарского миллиардера Хансйорга Висса и совладельца «Лос-Анджелес Доджерс» Тодда Боэли. Они должны получить разрешение на оформление сделки от АПЛ, а затем правительство Британии выдаст клубу новую лицензию. Сделку планируется полностью завершить до 31 мая.