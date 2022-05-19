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Огненные «стыки». Сегодня «Герта» играет с «Гамбургом»

Европейские чемпионаты подходят к своему логическому завершению и почти во всех из них осталось сыграть всего один тур, и лишь Германия является исключением. В Бундеслиге сыграны все 34 матча, команды отправились в отпуск, за исключем одной - берлинской «Герты».
Огненные «стыки». Сегодня «Герта» играет с «Гамбургом»
19 мая 2022 10:13
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Герта"

«Герте» (или, как берлинцы ее называют – «Херте») предстоит сыграть два стыковых матча с «Гамбургом», который заслужил шанс получить повышение в классе, благодаря третьему месту во втором дивизионе страны. Обсудим, почему это противостояние вне зависимости от результата обернётся драмой для двух команд.

ВЫЛЕТ ВО ВТОРУЮ БУНДЕСЛИГУ - ТРАГЕДИЯ ДЛЯ «ГЕРТЫ»

Почти в каждой стране Европы есть топ-клуб из столицы, который либо доминирует в лиге, либо постоянно претендует на высокие награды, но Германия - исключение. В немецком чемпионате единолично доминирует «Бавария», и только «Боруссия» с «Лейпцигом» и «Байером» хоть как-то пытаются сопротивляться надоевшей гегемонии. Столичная «Герта» должна была присоединиться к этим клубам, но что-то пошло не так. В 2019 году 49% акций клуба перешли к богачу с состоянием в 3 млрд евро, часть которых мгновенно была направлена на громкие подписания, но амбиции и надежды резко сменились на громкий провал.

За три года «Герта» потратила более 170 млн евро на новых игроков, и на результаты это никак не повлияло: берлинский клуб ни разу не поднялся выше десятого места. А в этом сезоне болельщики вместо борьбы за чемпионство или хотя бы за место в Лиге чемпионов, увидели унылую игру, которая довела команду до 16 места из 18.

КАК ТАК ВЫШЛО?

До зимы у «Герты» дела шли относительно неплохо: шесть побед, четыре ничьи и крепкое место в середине таблицы. Но в 2022 году команда заработала всего 11 очков в 15 матчах Бундеслиги. Удивительно, но даже с таким результатом клуб мог без лишних нервов остаться в элите немецкого футбола, однако случилась самая настоящая драма. В последнем, 34-м туре сезона «Герта» занимала 15-е место и для сохранения прописки в лиге нужно было отобрать хотя бы одно очко у дортмундской «Борусии», чего не случилось - 1:2. Правда, надо отдать им должное, берлинцы даже вели в счёте до 68-й минуте, а к 84-й минуте был устраивавший их счёт - 1:1, но всё же класс взял своё.

В этой ситуации вся надежда была на «Кёльн», который не должен был проиграть «Штутгарту». И там был ничейный результат, но всё рухнуло на 92-й минуте, когда был забит победный гол! Благодаря этому, «Штутгарт» сравнялся по очкам с «Гертой», но регламент и дополнительные показатели были на стороне победившей команды, из-за чего «старая дама» (прозвище «Герты») опустилась в зону стыков.

ПОЧЕМУ «ГАМБУРГ» ДОСТОИН БУНДЕСЛИГИ?

«Гамбург» - старейший клуб Германии, который с 1963 по 2018 годы играл в лучшей лиге страны, но в сезоне-2017/18 резко упал до 17-й строки, из-за чего опустился в дивизион ниже. Во второй Бундеслиге клуб сразу дал понять, что не собирается засиживаться, но год за годом клубу чего-то не хватало. «Динозавры» два года оставались всего на расстоянии одного очка от зоны стыков, у клуба три подряд четвертых места, которое не давало вообще ничего (в стыки идет лишь третье). В этом сезоне ситуация могла повториться: в итоге, «Гамбург» набрал одинаковое количество очков с другим клубом, но, в отличие от «Герты», представителю второго дивизиона повезло, и он лишь по дополнительным показателям занял более высоккую строчку.

Первый из стыковых матчей – в четверг, 19 мая, на западе Берлина. «Ответка» - в понедельник, в Гамбурге. Ждем огня!

источник: «Советский спорт»
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