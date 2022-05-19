Алексей Сафонов: Лучший вариант для Дзюбы – Сербия, либо к Черчесову в «Ференцварош»

- Итак, у Дзюбы два варианта: либо стать лавочником в «Зените» с серьезным понижением зарплаты, либо уехать за границу. Что вы думаете по этому поводу?

- Очевидно, что Семак на него не очень рассчитывает, между ними явно что-то произошло. Вывести из себя Семака, этот надо уметь. Поэтому, думаю, надо уезжать.

- Какие у него варианты?

- Турция - там и деньги неплохие платят, и любят возрастных игроков с именами.

- Но в Турции никто с ним цацкаться не будет – приехал, большая зарплата – давай, забивай сразу.

- Да, в Турции с этим жестко, чемпионат довольно жесткий, фанаты тоже не подарок. Провалил пару матчей, начнут гнобить.

- Один и реальных вариантов, который назывался, «Црвена Звезда». В Сербии Дзюбу знают, русских там любят…

- Это очень хороший вариант, чтобы там наладить жизнь после карьеры. Купит там домик в Черногории на берегу моря.

- Правда, есть одно «но» – по словам агента Дмитрия Селюка в Сербии максимальная зарплата 500 тысяч евро в год и платят ее в «Црвене Звезде» только единицам.

- Не люблю считать чужие деньги, но, думаю, Дзюба хорошо заработал, чтобы согласиться на значительное понижение зарплаты ради налаживания дальнейшей жизни. Сербия может стать для него хорошим трамплином для жизни после футбола. Возьмет, и откроет там свою академию. Сербия славится талантами, сколько сербов играет в европейских клубах. Почему нет? Хороший вариант.

- Я бывал в Сербии – очень комфортная для жизни страна. И что важно в нынешних условиях – к русским там очень хорошо относятся.

- В том-то и дело. И 500 тысяч – приличные для Сербии деньги. На еду и жизнь для семьи десяти тысяч в месяц хватит за глаза. Домик хороший прикупит под Белградом, еще один на море, академию откроет и укоренится там.

Опять же чемпионат не слишком сложный – два суперматча в сезоне с «Партизаном», в остальных можно в полноги играть. Для игрока в возрасте –хороший вариант.

- Еще есть один вариант - к Черчесову в «Ференцварош». Тот Дзюбу любит, он для Черчесова стал таким счастливым талисманом.

- Да, неплохой ход. «Ференцварош» в Лиге чемпионов будет играть. Опять же уровень венгерского чемпионата позволит продлить карьеру возрастному игроку. С Черчасовым они общий язык быстро найдут.