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Ударит ли Дюков кулаком по столу? Навстречу исполкому РФС

Дутый ажиотаж, узаконенные мерзости и прочий негатив современного футбола. С таким настроением главный редактор «Советского спорта» ждет окончания сезона.
Ударит ли Дюков кулаком по столу? Навстречу исполкому РФС
19 мая 2022 19:53
автор: Николай Яременко
автор фото: РФС

Чемпионат страны закончится в ближайшую субботу, весь футбольный сезон – спустя еще восемь дней, когда сойдутся в финале кубка две московские команды. Но ключевой для определения дальнейших судеб русского футбола станет совсем другая дата. Это 24 мая, следующий вторник. На этот день назначено заседание исполкома РФС. Среди прочих вопросов, которые дежурно будут обсуждаться и голосоваться, значится вопрос о формате будущего чемпионата. Как всегда, вброшено много вариантов – от более или менее безвредного до посредственного, плохого и совсем ужасного. И вся логика подсказывает: выбран будет последний. За счет ФНЛ высшую лигу нашего футбола увеличат с 16 до 18 команд. При этом третий год подряд будут отменены стыковые матчи для 13-й и 14-й команд РПЛ. То, что позволяло нашему футболу хоть как-то не скатываться вниз, в третий раз подряд под разными предлогами отменяется. В 2020 году нам это объяснили ковид-ограничениями, в 2021 году – проблемами лицензирования, сейчас – международными санкциями.

Обосновать, как известно, можно, любую подлость и мерзость. Сейчас – как раз тот самый случай. Дескать, у нас пропала цельность чемпионата, многим иностранным футболистам пришлось уехать, а значит, команды оказались в неравных условиях.

Может, перестанем плодить бредовые утверждения? Если вы сочли, что чемпионат потерял спортивный принцип, почему вы тогда не прекратили розыгрыш в марте, когда появились соответствующие протоколы ФИФА и УЕФА, регламентирующие легальный отъезд легионеров? Если прозрели только сейчас, то почему о нарушении спортивного принципа мы говорим только по отношению к нижней части таблицы? Если его нет, то его нет ровно для всех. Тогда давайте отменим чемпионство «Зенита». А что не так? Нельзя быть святым от сих до сих, а вот от этого места до этого – уже циничным и рассудительным.

Я искренне верю, что господин Дюков борется против фан-айди и прочих позорных явлений в футболе на закулисных совещаниях и на встречах, о которых, наверное, нельзя публично рассказывать. Я готов признать, что Федора Смолова отцепили от сборной из-за сами знаете каких постов футболиста – в конце концов, у нас и сборной в ближайшие несколько лет не будет, так что о чем тут рассуждать? Ну, отцепили и отцепили – никто не заметил. Но есть вещи, которые точно являются плодом внутреннего брожения, которые точно никто сверху не спускал. Поэтому я очень жду, что Александр Валерьевич – человек, попечению которого вверен наш футбол – просто возьмет и стукнет кулаком по столу. Мне даже стало интересно, как это выглядит? Но пока из сознания как нечто невозможное я не вычеркиваю.

Очень интересно, насколько люди в футбольных верхах видят причинно-следственные связи в различных вопросах. Иногда кажется, что не видят. Нам несколько дней подряд рассказывали: посмотрите, какой ажиотаж на финал кубка! Народ, дескать, соскучился по зрелищам. Играют «Спартак» и «Динамо» – а значит, переполнен стадион. Но очень быстро стало понятно, что аншлаг получается дутый – все билеты быстро перекупаются спекулянтами. У нас даже с билетами в Большой театр удалось навести худо-бедно порядок, а вот с футбольными матчами не получается. И если не получается у этих начальников два плюс два сложить, то почему я должен верить, что более сложные подсчеты им доступны?

источник: «Советский спорт»
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