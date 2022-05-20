ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Борис Рапопорт: Кержаков – наш человек, у «Нижнего Новгорода» характер такой же, как у него

Накануне последнего матча «Зенита» бывший спортивный директор и наставник питерской команды ответил на вопросы «Советского спорта» - о матче со «Спартаком», о громких заявлениях Заремы и об Александре Кержакове на позиции тренера соперников.
Борис Рапопорт: Кержаков – наш человек, у «Нижнего Новгорода» характер такой же, как у него
20 мая 2022 13:03
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК "Нижний Новгород"

– Игру со «Спартаком» смотрели?

– Да. У соперников не было ответственности за результат, команды не рисковали и не было такого противостояния, каким его можно было видеть раньше. Первый тайм был вообще ни о чем. Второй – агрессивнее. Особенно – когда хозяева поля повели в счете. Они делали всё возможное, чтобы не проиграть. «Зенит» не хотел уступать. Игроки прибавили и создали несколько моментов. У команды были свои задачи: несмотря на чемпионство, проигрывать она просто не имела права. «Спартак», конечно, хотел реваншироваться за 1:7 в Питере, но, на мой взгляд, всё-таки в голове у команды – финал Кубка России, там будет игра куда важнее. В целом, я предполагал, что встреча может закончиться вничью. Так в итоге и произошло.

– Как прокомментируете отменённый гол Малкома и назначенный пенальти?

– На мой взгляд, судья поторопился. Неплохо знаю этого арбитра по работе в Сочи. Может, заволновался. Когда я посмотрел момент, фол на Ерохине был. Лучший из всех вариант для судьи – взять паузу и засчитать гол, который забил Малком. Много разговоров началось. В том числе – про заговоры со стороны «Спартака». Здесь же всё было достаточно понятно. Раз свисток был сделан раньше, то деваться было некуда, и был назначен одиннадцатиметровый удар.

– Права ли Зарема, назвав судей газпромовскими холуями?

– Это всё ерунда! Да, арбитры допускают ошибки, к сожалению. Они анализируются в футбольном сообществе, на них указывается. Но говорить, что какие-то структуры помогают – это абсурд. «Зенит» сейчас сильнее всех, и судейская «помощь» ему просто не нужна.

– Стоит ли ругать голкипера в пропущенном мяче?

– Мальчик еще молодой, 19 лет. В перспективе вижу у него хорошее будущее. Ошибкой тот момент назвать не могу. Но выручить мог. Опоздал. Да, позиция, с которой проталкивал мяч Соболев, была такой, что в дальний угол было не попасть. Но это всё приходит с опытом. Это я как вратарь могу заявить. Да, всё произошло быстро, спонтанно, и Соболев сыграл, как настоящий нападающий. Успел бы Алип опередить Соболева – не было бы этого момента. А так – спартаковец опередил соперника.

– Верили в то, что «Зенит» отыграется?

– В футболе всё бывает, но то, что гости приложат все усилия для того, чтобы не проиграть, было и так понятно. С другой стороны, понятно было, что «красно-белые» могут сыграть в контратаку и перекрыть зоны.

– На пресс-конференции Сергей Семак сказал, что даст бразильцам теперь отдохнуть перед последней игрой…

– На мой взгляд, наставник знает, чего делает. Игра с «Нижним Новгородом» не так интересна, как со «Спартаком». Она больше интересна для Александра Кержакова.

– Верите в него как в тренера?

– Да. Высоко ценю его. Со средним составом он смог набрать достаточное количество очков и потрепать нервы многим. У него есть стержень и характер. В этом сезоне он показал, что может держать удар. Могу сказать, что у «Нижнего Новгорода» характер такой, как у Кержакова, когда он играл. Команда очень неуступчивая, и гостям точно придется непросто. Кстати, в составе хозяев поля есть тоже наш воспитанник – Никита Гойло. Мне в свое время приходилось с ним работать – у него фантастические данные. И то, что он показал в последних играх, просто рад за него. Так что с обеих стороны на посту № 1 есть наши воспитанники. Это говорит о том, что наша СДЮШОР «Зенит» работает весьма продуктивно.

Что касается «Зенита», то, несмотря на отсутствие ряда игроков, класс команды – очень высокий. Сумеет ли соперник отбиться и отпихнуться, будет видно. Не думаю, что «Зенит» будет играть в поддавки, потому что надо поддерживать свой уровень. Игра предстоит интересной и достаточно сложной. К тому же Кержаков – наш воспитанник. И хотелось бы, чтобы его команда не проиграла.

– В составе «Нижнего» играет несколько воспитанников «Зенита»…

– Естественно. Кержаков знает наших игроков. Они идут к нему, зная о том, что это наш в прошлом звездный футболист. Ну, и положительный момент в том, что, играя у него в команде, эти исполнители могут развиваться.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Герта» проиграла. Сандро Шварц остается в «Динамо»?
«Герта» проиграла. Сандро Шварц остается в «Динамо»?
В Германии в четверг прошел первый из стыковых матчей: «Герта» дома проиграла «Гамбургу» со счетом 0:1. А ведь именно сюда, по слухам, вроде бы собирался нынешний динамовский тренер.
20.05.2022 14:05
Футбол
автор: Сергей Терехов
Город пряников и самоваров опускается во тьму, но может напоследок потушить свет и «Уралу»
Город пряников и самоваров опускается во тьму, но может напоследок потушить свет и «Уралу»
21 мая, в 17:00, начнется матч чемпионата России по футболу сезона-2021/22 между тульским «Арсеналом» и «Уралом», который подведёт черту под всем сезоном. Так вышло, что 30-й тур станет определяющим для гостей. Это превью не оставит равнодушным даже тех, кто не переживает за команду из Екатеринбурга.
20.05.2022 13:30
Футбол
автор: Никита Шмытов
Борис Рапопорт: Кержаков – наш человек, у «Нижнего Новгорода» характер такой же, как у него
Борис Рапопорт: Кержаков – наш человек, у «Нижнего Новгорода» характер такой же, как у него
Накануне последнего матча «Зенита» бывший спортивный директор и наставник питерской команды ответил на вопросы «Советского спорта» - о матче со «Спартаком», о громких заявлениях Заремы и об Александре Кержакове на позиции тренера соперников.
20.05.2022 13:03
Футбол
автор: Вадим Федотов
Владимир Быстров: Когда Зарема кричит на судей, она делает своих футболистов слабее
Владимир Быстров: Когда Зарема кричит на судей, она делает своих футболистов слабее
Человек, который является одновременно и бывшим зенитовцем, и бывшим спартаковцем, прокомментировал в интервью «Советскому спорту» судейские ошибки и некоторые высказывания Заремы Салиховой.
20.05.2022 11:06
Футбол
автор: Вадим Федотов
Ударит ли Дюков кулаком по столу? Навстречу исполкому РФС
Ударит ли Дюков кулаком по столу? Навстречу исполкому РФС
Дутый ажиотаж, узаконенные мерзости и прочий негатив современного футбола. С таким настроением главный редактор «Советского спорта» ждет окончания сезона.
19.05.2022 19:53
Футбол
автор: Николай Яременко
Рэмзи крикнул: «К черту королеву и британский флаг» и смазал пенальти. Реакция соцсетей на финал ЛЕ
Рэмзи крикнул: «К черту королеву и британский флаг» и смазал пенальти. Реакция соцсетей на финал ЛЕ
Трогательные поздравления «Айнтрахту» со всего мира и дикий троллинг фанатов «Селтика».
19.05.2022 14:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Алексей Сафонов: Лучший вариант для Дзюбы – Сербия, либо к Черчесову в «Ференцварош»
Алексей Сафонов: Лучший вариант для Дзюбы – Сербия, либо к Черчесову в «Ференцварош»
«Зенит» заявил, что объявит решение по подводу Артема Дзюбы до 31 мая. Мы попросили футбольного функционера Алексея Сафонова поделиться мнением о том, как дальше может развиваться карьера нападающего.
19.05.2022 13:21
Футбол
автор: Юрий Волохов
Настроение против стабильности. Нас ждет феерический вечер: Германия играет стыки!
Настроение против стабильности. Нас ждет феерический вечер: Германия играет стыки!
19 мая на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится первая встреча между «Гертой» и «Гамбургом» в рамках стыкового двухматчевого противостояния. Схема простая: победивший будет играть в элитном дивизионе страны, а проигравший - во второй Бундеслиге
19.05.2022 10:51
Футбол
автор: Никита Шмытов
Огненные «стыки». Сегодня «Герта» играет с «Гамбургом»
Огненные «стыки». Сегодня «Герта» играет с «Гамбургом»
Европейские чемпионаты подходят к своему логическому завершению и почти во всех из них осталось сыграть всего один тур, и лишь Германия является исключением. В Бундеслиге сыграны все 34 матча, команды отправились в отпуск, за исключем одной - берлинской «Герты».
19.05.2022 10:13
Футбол
автор: Никита Шмытов
Серебряный матч. «Динамо» принимает «Сочи»
Серебряный матч. «Динамо» принимает «Сочи»
21 мая пройдет финальный, 30-й тур чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Все матчи пройдут одновременно. Во многих из них отсутствует хоть какая-нибудь интрига, но есть центральная встреча, которая определит судьбу медалей.
18.05.2022 20:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Опередит ли Карпин «Спартак»? Повторит ли Шварц рекорд Бескова? И вылетит ли Слуцкий? Интриги последнего тура РПЛ
21 мая завершается чемпионат России. «Плеймейкер» представляет расклады перед заключительным игровым днем.
Так кто же сливает инсайды о ЦСКА? Обзор футбольных мемов
Массовый отъезд иностранцев из ЦСКА и «Спартака», проблемы с билетами на финал Кубка России и другие футбольные новости в картинках и видосиках.
30-й тур РПЛ с серебряным матчем «Динамо» — «Сочи» и игрой жизни для Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
21 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о заключительном тридцатом туре.
В Кубке конструкторов сменится лидер! Расклады и ставки на Гран-при Испании
20 - 22 мая на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет шестой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» взвешивает шансы команд и пилотов.
Все гениальное — просто! Как Кучеров пасом за 3,8 секунды до сирены приблизил «Тампу» к полуфиналу Кубка Стэнли (видео)
Голевая передача Никиты Кучерова в самой концовке третьего периода помогла «Тампе» обыграть в гостях «Флориду» (2:1) и повести (2-0) в серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Пожар в Хельсинки, чешский спаситель и анти-фэйр-плей от Казахстана. Итоги 7-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии 19 мая было жарко, причем не только в переносном смысле.
А теперь — в цирк! Как в Москве дебютировал масштабный борцовский проект
В столичном манеже ЦСКА в первый день дебютного турнира «Борцовской лиги Поддубного» определились финалисты во всех видах единоборств, представленных в этой новой структуре.
Рекорд Селихова и шотландское проклятье. Главные цифры Лиги Европы-2021/22
Финальный матч между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, пенальти 5:4) подвел черту под очередным розыгрышем Лиги Европы, который получился весьма занятным. Приводим статистику турнира.
Да вы, батенька, и правда расист?! Как Воронков отказался извиняться за «обезьяну»
Понять логику поведения главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова очень сложно. Любой здравомыслящий человек осознает, что он не прав.
За РПЛ становится страшно. Уход «Лиги Ставок» — тревожный сигнал
В чемпионате России осталось провести всего один тур, а ясности по контурам следующего сезона в РПЛ нет никакой. Что не добавляет лиги солидности, а всем, кто с ней сотрудничает, уверенности в том, что российский футбол сегодня - правильное место для инвестиций.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика