Борис Рапопорт: Кержаков – наш человек, у «Нижнего Новгорода» характер такой же, как у него

– Игру со «Спартаком» смотрели?

– Да. У соперников не было ответственности за результат, команды не рисковали и не было такого противостояния, каким его можно было видеть раньше. Первый тайм был вообще ни о чем. Второй – агрессивнее. Особенно – когда хозяева поля повели в счете. Они делали всё возможное, чтобы не проиграть. «Зенит» не хотел уступать. Игроки прибавили и создали несколько моментов. У команды были свои задачи: несмотря на чемпионство, проигрывать она просто не имела права. «Спартак», конечно, хотел реваншироваться за 1:7 в Питере, но, на мой взгляд, всё-таки в голове у команды – финал Кубка России, там будет игра куда важнее. В целом, я предполагал, что встреча может закончиться вничью. Так в итоге и произошло.

– Как прокомментируете отменённый гол Малкома и назначенный пенальти?

– На мой взгляд, судья поторопился. Неплохо знаю этого арбитра по работе в Сочи. Может, заволновался. Когда я посмотрел момент, фол на Ерохине был. Лучший из всех вариант для судьи – взять паузу и засчитать гол, который забил Малком. Много разговоров началось. В том числе – про заговоры со стороны «Спартака». Здесь же всё было достаточно понятно. Раз свисток был сделан раньше, то деваться было некуда, и был назначен одиннадцатиметровый удар.

– Права ли Зарема, назвав судей газпромовскими холуями?

– Это всё ерунда! Да, арбитры допускают ошибки, к сожалению. Они анализируются в футбольном сообществе, на них указывается. Но говорить, что какие-то структуры помогают – это абсурд. «Зенит» сейчас сильнее всех, и судейская «помощь» ему просто не нужна.

– Стоит ли ругать голкипера в пропущенном мяче?

– Мальчик еще молодой, 19 лет. В перспективе вижу у него хорошее будущее. Ошибкой тот момент назвать не могу. Но выручить мог. Опоздал. Да, позиция, с которой проталкивал мяч Соболев, была такой, что в дальний угол было не попасть. Но это всё приходит с опытом. Это я как вратарь могу заявить. Да, всё произошло быстро, спонтанно, и Соболев сыграл, как настоящий нападающий. Успел бы Алип опередить Соболева – не было бы этого момента. А так – спартаковец опередил соперника.

– Верили в то, что «Зенит» отыграется?

– В футболе всё бывает, но то, что гости приложат все усилия для того, чтобы не проиграть, было и так понятно. С другой стороны, понятно было, что «красно-белые» могут сыграть в контратаку и перекрыть зоны.

– На пресс-конференции Сергей Семак сказал, что даст бразильцам теперь отдохнуть перед последней игрой…

– На мой взгляд, наставник знает, чего делает. Игра с «Нижним Новгородом» не так интересна, как со «Спартаком». Она больше интересна для Александра Кержакова.

– Верите в него как в тренера?

– Да. Высоко ценю его. Со средним составом он смог набрать достаточное количество очков и потрепать нервы многим. У него есть стержень и характер. В этом сезоне он показал, что может держать удар. Могу сказать, что у «Нижнего Новгорода» характер такой, как у Кержакова, когда он играл. Команда очень неуступчивая, и гостям точно придется непросто. Кстати, в составе хозяев поля есть тоже наш воспитанник – Никита Гойло. Мне в свое время приходилось с ним работать – у него фантастические данные. И то, что он показал в последних играх, просто рад за него. Так что с обеих стороны на посту № 1 есть наши воспитанники. Это говорит о том, что наша СДЮШОР «Зенит» работает весьма продуктивно.

Что касается «Зенита», то, несмотря на отсутствие ряда игроков, класс команды – очень высокий. Сумеет ли соперник отбиться и отпихнуться, будет видно. Не думаю, что «Зенит» будет играть в поддавки, потому что надо поддерживать свой уровень. Игра предстоит интересной и достаточно сложной. К тому же Кержаков – наш воспитанник. И хотелось бы, чтобы его команда не проиграла.

– В составе «Нижнего» играет несколько воспитанников «Зенита»…

– Естественно. Кержаков знает наших игроков. Они идут к нему, зная о том, что это наш в прошлом звездный футболист. Ну, и положительный момент в том, что, играя у него в команде, эти исполнители могут развиваться.