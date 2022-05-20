Город пряников и самоваров опускается во тьму, но может напоследок потушить свет и «Уралу»

Какая мотивация у команд?

Тульский «Арсенал» ворвался в элиту российского футбола шесть лет назад, и с тех пор сумел очень ярко пошуметь, заняв даже рекордное для себя шестое место, благодаря чему команда получила шанс представить Россию на международной арене. Но как потом выяснилось, тот сезон был апогеем успеха туляков, после чего клуб стал медленно и верно скатываться вниз. Текущий сезон лишь забил гвоздь в крышку гроба «Арсенала», который стал единственным клубом из подвала таблицы РПЛ, уже досрочно лишившимся шансов на сохранения места в лиге. «Тула» отправляется в ФНЛ, и уже ничего её не спасёт (кроме экстренного расширения лиги, но мы все-таки подозреваем наличие остатков совести у футбольного руководства).

И примерно то же самое мы должны были сказать об «Урале». Правда, команда пережила реинкарнацию на финише сезона, благодаря чему выкарабкалась аж на 12-ое место, дающее право играть в РПЛ дальше без каких-либо препятствий и дополнительных матчей. Однако спасительная позиция может быстро уплыть в случае, если «Урал» не возьмёт три очка против худшей команды сезона, а ближайшие конкуренты не упустят шанс перегнать екатеринбуржцев.

Составы

У «Арсенала» незавидная ситуация, но даже она могла быть хоть немного лучше, если напоследок команда бы сыграла своим лучшим составом. Вероятнее всего, в последнем туре мы не увидим пять футболистов: Костадинов и Эванс Кангва - дисквалификации, Беляев, Коченков и Ткачёв - повреждения.

Ориентировочный состав «Арсенала»:

У Игоря Шалимова полный карт-бланш. Все игроки «Урала» целы и готовы выгрызать прописку в РПЛ.

Ориентировочный состав «Урала»:



Статистика и факты

«Арсенал» не выигрывает 12 матчей подряд (четыре ничьи и восемь поражений)

«Урал» не может выиграть у «Арсенала» в гостях шесть матчей подряд

Матч первого круга завершился со счётом 2:0 в пользу «Урала»

«Урал» одержал три победы в последних пяти матчах РПЛ

Матч обслужит Павел Кукуян, который назначил семь пенальти в последних десяти матчах

В последних пяти матчах «Урал» забивает во втором тайме

Лидер гостей Эрик Бикфалви забил пять голов за четыре последних матча. Ранее, за весь чемпионат, он забил столько же

Чего ожидать от матча?

У хозяев поля мотивации чуть больше нуля, в отличие от оппонентов, которая должна находиться на запредельном уровне. От «Урала» ожидается прыткая, острая и атакующая игра, ведь если он не хочет надеяться на удачи и идущие одновременно другие матчи, то нужно во чтобы то ни стало брать три очка. «Арсенал» же, хотя бы напоследок, попробует громко хлопнуть дверью и затащить «Урал» в зону стыков.