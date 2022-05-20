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Дмитрий Селюк: Бумеранг возвращается – футбольный бог уже наказал «Арсенал», на очереди «Уфа»

Завтра пройдет последний, 30-й тур, чемпионата РПЛ, в котором определятся призеры и неудачники.
Дмитрий Селюк: Бумеранг возвращается – футбольный бог уже наказал «Арсенал», на очереди «Уфа»
20 мая 2022 14:39
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Уфа»

«Динамо» принимает в Петровском парке «Сочи». Команды идут на 2-м и 3-м местах, имеют в активе по 53 очка.

Однако футбольный агент Дмитрий Селюк считает более интересным матч в Казаки, где будет решаться судьба второго неудачника сезона.

- Мне казалось, что игра в Петровском парке вызывает больший интерес у болельщиков. Вы же считаете таковой игру в Казани «Рубин» - «Уфа». Почему?

- Потому что ожидаю, что в Казани должна сработать высшая справедливость - футбольный бог накажет «Уфу» за прошлый сезон.

- А что произошло в прошлом сезоне?

- Я напомню. Тогда в последнем туре тоже решалось, кто останется в РПЛ. «Рубин» играл дома с «Ротором», а «Уфа» принимала «Арсенал». «Рубин» боролся за место в еврокубке, матч для него был очень важен. А «Ротор», «Уфа» и «Арсенал» боролись за выживание. И что же произошло?

- Я не очень помню, помню только, что в Казани был какой-то огненный матч, «Рубин» спасся на последней минуте.

- Да, Деспотович реализовал пенальти на 93-й минуте, «Рубин» сравнял счет, ничьей ему хватило для четвертого места и путевки в Лигу Европы. А судьба «Ротора» зависела от игры в Уфе. А там хитрый Газизов (гендиректор ФК «Уфа». – Прим. ред.) перенес время начала матча.

- Все матчи последнего тура должны начинаться в одно время, этот закон действует во всех странах.

- Все правильно, но Газизову удалось убедить руководство РПЛ, что в Уфе страшная жара. Играть в такую погоду никак нельзя и ему пошли навстречу. Время начало матча в Уфе сдвинули, поэтому там уже знали итог игры в Казани. «Арсенал» уже оставался на 14-м месте после ничьей в Казани, а «Уфе» нужна была только победа. Хозяева и победили, как по заказу.

И вот сработало правило – бумеранг всегда возвращается. Через год два фигуранта тех событий опять оказались в трудном положении. А с ними еще и «Рубин» - только теперь он борется не за Лигу Европы, а за выживание.

«Арсенал» уже вылетел. Теперь футбольный бог может наказать за тот перенос матча из-за жары и «Уфу».

- «Рубин», прямо скажем, выглядит неважно в этом сезоне.

- В Казани все поставили на карту, настрой сумасшедший. И как пишут на всех сайтах, в Казани своим игрокам обещают по 10 тысяч евро премиальных за победу или за нужный результат. А «Рубин» устроит и ничья.

источник: «Советский спорт»
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