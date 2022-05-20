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Разве у вас еще что-нибудь есть? УЕФА намерен забрать у Казани Суперкубок Европы-2023

ESPN: организация рассматривает альтернативные варианты проведения матча за рубежом.
Разве у вас еще что-нибудь есть? УЕФА намерен забрать у Казани Суперкубок Европы-2023
20 мая 2022 18:47
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Рубин»

Уже казалось, что после 24 февраля международные спортивные федерации отобрали у России все, что только можно было, однако ж нет. В пятницу американский телеканал ESPN напомнил о том, что местом проведения Суперкубка УЕФА-2023 формально все еще значится Казань.

Точнее, медиахолдинг сообщил о желании УЕФА подстраховаться. В организации якобы рассматривают варианты переноса матча за звание клубного чемпиона Европы. По информации источника, почти наверняка его перенесут в другой европейский город, однако в данный момент столица Татарстана по-прежнему продолжает подготовку к этой игре.

«Он в календаре. Никаких официальных и неофициальных заявлений на этот счет не было. Мы продолжаем к нему готовиться. Ничего такого сложного с точки зрения организации мы не видим. По той заявке, что была подана все соответствует регламенту – по проживанию, логистике, объекту. Посмотрим как будет развиваться ситуация – здесь вопрос логистики, виз. Пока он стоит в графике и никаких заявлений от УЕФА у нас нет», – рассказывал в конце апреля в интервью «Матч ТВ» глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Матч должна была принять «Казань Арена», построенная к чемпионату мира-2018, которая стала бы первым российским стадионом, проведшим розыгрыш данного трофея. Это право казанцы завоевали в марте 2020 года.

К сожалению, эта печальная новость пришла не одна. В тот же день стало известно и о том, что чемпионат мира по водным видам спорта-2025 до Казани тоже не доедет. Соревнования официально перенесли в Мельбурн.

В целом, решение о переносе со стороны европейских футбольных чиновников вряд ли кого-то удивит. Оно логично встраивается в цепочку санкций, постигших российский футбол в последние три месяца. Так, Санкт-Петербург лишился права проведения финала Лиги чемпионов, в котором, как нам теперь известно, сойдутся лучшие команды Старого Света «Реал» и «Ливерпуль». Теперь они схлестнутся на парижском «Стад де Франс».

Самое обидное заключается в том, что «Газпром Арена» должна была принять эту игру годом ранее, когда «Челси» Томаса Тухеля задушил «Манчестер Сити» фокусника Хосепа Гвардиолы (1:0). Но из-за пандемии коронавируса все локации проведения финалов ЛЧ сдвинулись на год вперед.

В последний раз масштабные соревнования под эгидой УЕФА в России проводились летом 2021 года, когда тот же Санкт-Петербург принял семь матчей чемпионата Европы-2020 (также перенесенного на год из-за пандемии), в том числе четвертьфинал Швейцария – Испания (1:1, 1:3 по пенальти).

Прошлой осенью в России были сыграны исключительно домашние матчи сборной и клубов в еврокубках, однако в марте и эту лавочку прикрыли – национальная команда лишилась права продолжить борьбу за поездку на ЧМ-2022 в Катар, а «Спартак» выкинули из Лиги Европы перед матчами с «Лейпцигом», который возглавлял экс-тренер красно-белых Доменико Тедеско. В итоге его команда дошла до полуфинала.

2 мая УЕФА добил отечественный клубный футбол, лишив Россию еврокубков и в следующем сезоне, а сборную – Лиги наций (полутоварищеский турнир, который мало что решает, но дает минимальный шанс отобраться на чемпионат Европы). «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Динамо» в ответ подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в расчете, что решение будет принято в их пользу до 1 июля – старта нового европейского сезона. Ее должны рассмотреть в кратчайшие сроки.

Несмотря на санкции, РФС проявил абсолютное непонимание момента и зачем-то представил в УЕФА заявку на проведение Евро-2028 и 2032. Естественно, ее не стали даже рассматривать, цинично сославшись на пункт регламента, согласно которому «сторона, подавшая заявку, должна действовать таким образом, чтобы не причинять потенциальный ущерб репутации УЕФА, финала или финальной стадии турнира УЕФА, другого претендента, заявочного процесса или европейского футбола».

Когда российский футбол вернется из изоляции, вопрос открытый. Квалификация Евро-2024 стартует в 20-х числах матча 2023 года.

В текущем году Суперкубок УЕФА состоится 10 августа в Хельсинки. В нем победитель Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».

источник: «Советский спорт»
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