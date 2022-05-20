Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА. Клуб его сильно «прогнул» по деньгам

Можно, конечно, говорить о том, что и возраст у голкипера уже не тот, когда подписываются контракты на «пике» карьеры. Но с другой стороны – это верный человек клуба. Но ЦСКА, по сути, продавил его дважды – и в цене вопроса, и в той форме, как это было предложено. Современной и живой легенде клуба предлагать контракт в тот момент, когда подходит к самому завершению контракт предыдущий – это заставлять игрока на позиции номер один нервничать и не чувствовать поддержки руководства клуба.

Понятно, что господа Гинер, Бабаев наговорят нам обратного – мол, давно все обо всем договорились, что Игорь – неотъемлемая часть клуба, его ДНК, плоть от плоти и т.п. Но на деле-то одно: о контракте объявлено лишь сейчас.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев так прокомментировал новость о новом контракте «армейского» голкипера:

– Это пятый по счету контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА, это абсолютный рекорд. Контракт подписан на два года. Игорь добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий, понимая, что сейчас не самая простая ситуация. Мы, конечно, это очень ценим. Это поступок настоящего патриота своей команды.

Если говорить по существу, то Акинфеев продолжает оставаться в стране вратарем номер один. Сборной у нас больше нет, поэтому не так важно, вызывают его в сборную или нет. Но вряд ли кто-то скажет, что голкиперу пора уходить на покой. Пару-тройку лет точно поиграет. Поэтому и сам факт подписания Игоря только на два года крайне удивляет. Попахивает крохоборством каким-то.