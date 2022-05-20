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Как реформировать лигу и не совсем ее добить? Разбираем новые нелепости футбольных властей

Последние события вселяют надежду, что сразу наш футбол не убьют.
Как реформировать лигу и не совсем ее добить? Разбираем новые нелепости футбольных властей
20 мая 2022 21:18
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Рубин"

С расширением РПЛ происходит полная «непонятка». Вроде бы клубы в качестве основного варианта изучают проект, в котором две дополнительные команды приходят из ФНЛ. То есть 13-е и 14-е места не вылетают, а 15-е и 16-е вместо прямого вылета играют стыки с 3-м и 4-м местами. То есть для ФНЛ, по сути, не меняется ничего (поэтому, согласитесь, вообще некорректно говорить, что расширение происходит за счет ФНЛ), а вот для РПЛ опять, в который раз, амнистия выходит…

И вот тут самое интересное начинается: на днях прошла жеребьевка стыковых матчей. Там нет пока действующих лиц – просто «Команда ФНЛ», «Команда РПЛ». И вот тут – сразу вопрос. 24-го проходит исполком. Он принимает то или иное решение. И что? Команды 24 мая узнают, кому из них играть 25-го? 13-й и 14-й командам? Или 15-й и 16-й командам? Разве что-то не так мы тут понимаем? Ведь решение нам только 24-го обещано.

Повторять все доводы о том, что нам нужна нормальная лига из 10-ти или 12-ти команд, которая будет играть в 4 круга, наверное, уже нет никакого смысла. Sapienti sat, как говорили древние. Разумному – достаточно.

Ясно, что в ближайшие годы для нас не будет международных турниров, и мы будем вариться только в собственном соку. Зампред Совбеза Д.Медведев сегодня рассказал, что речь идет вообще о десятилетиях. Но мы не об этом сейчас. Важно сформировать ту инфраструктуру турниров, которая будет – даже при всех очевидных ограничениях – поддерживать интерес болельщика к состязаниям.

До некоторых клубов пока что не дошло, они упираются в старые подходы. Дескать, ну какой плей-офф может быть после регулярного чемпионата? А вдруг первое место внезапно проиграет восьмому? Ну, и что? Цена этой потери уже не будет так велика, когда первое место не означает автоматически групповой стадии Лиги чемпионов. А значит, шальных денег от Европы уже не будет. А «Зенит» шальные деньги от «Газпрома» и так получит – их же не за место в чемпионате переводят, а по любви.

Радует, что телевизионщики возбудились сегодня сильно. У них-то есть святой знаменатель, к которому всегда можно прибегнуть. Называется – рейтинг. Какой рейтинг соберет, прости господи, матч «Оренбург» - «Уфа»? Или «Арсенал» - «СКА-Хабаровск»? Или «Факел» - «Урал»? А ведь с расширением лиги до 18 команд именно такое болотцо и станет определяющим. На фоне ухода основного спонсора, о чем стало известно накануне, вообще руки опускаются. Но надежда, что для неразумных и готовых наломать дров голов в футбольной власти найдутся экономические контраргументы, уже появляется. Осталось дождаться 24-го и озвученных решений.

источник: «Советский спорт»
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