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Обыграют ли «Химки» спартаковцев, чтобы остаться в элите?

В последнем туре чемпионата России по футболу-2021/22 встретятся две крепкие команды, которые в весенней части первенства показали классный прогресс. Но если «Спартаку» ничего не угрожает с точки зрения вылета и стыковых матчей, то «Химки» все еще борются за спасительное место.
Обыграют ли «Химки» спартаковцев, чтобы остаться в элите?
21 мая 2022 09:45
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Химки"

Последние матчи и мотивация

Перед зимним трансферном окном «Химки» замыкали турнирную таблицу, и команде нужно было совершить практически чудо, чтобы остаться в РПЛ. В первых двух весенних матча подопечные Сергея Юрана вновь проиграли два раза подряд, но потом случилось невероятное: семь матчей без поражений! После этого вновь последовали два проигрыша, но всё же «Химки» устояли и перед последним туром находятся в зоне стыковых матчей. И у них есть шанс как вылететь напрямую, так и взобраться еще выше. Правда, шанс избежать двух дополнительных матчей появится только если команда сможет обыграть «Спартак», что непросто. Помимо мотивации с точки зрения турнирного положения, сразу несколько игроков «Химок» заряжены дополнительно, так как ранее играли как раз за красно-белых, включая экс-капитана московского клуба Дениса Глушакова.

У «Спартака» никакого турнирного давления перед последним туром нет, но как обычно, оно есть со стороны болельщиков и журналистов. Паоло Ваноли и его игроки достойно провели матч против «Зенита», но этого мало, чтобы окончательно убедить всех в своём возрождении.

Составы

У «Химок» будут отсутствовать несколько игроков: Набиуллин, Данилкин, Жирков, Мамаев и, скорее всего, Камышев с Сабовичем. Огромные потери, но было бы ещё хуже без Сергея Юрана, который, наконец, возвращается на тренерский мостик после кратковременной дисквалификации.

Ориентировочный состав «Химок»:

«Спартак» тоже не избавлен от проблем. В последнем матче чемпионата не смогут сыграть Соболев, Мозес, Кутепов, Маслов. Не исключено, что Паоло Ваноли не станет рисковать здоровьем Умярова и Чернова. Возможно, на поле получит свой шанс Леон Классен, которого называли сменщиком Лукаса Айртона, но в итоге 21-летний защитник пока что провёл всего 76 минут в РПЛ.

Ориентировочный состав «Спартака»:

Статистика и факты

  • «Спартак» выиграл в пяти последних матчах против «Химок». Общий счет - 12:4.

  • В матче первого круга «Спартак» победил 3:1, а голы забили Промес, Айртон и Понсе. Двух последних в составе красно-белых уже нет

  • «Спартак» не уходил без забитого гола в девяти из десяти последних матчей РПЛ

  • Встречу обслужит арбитр Сергей Карасёв

  • В каждом из последних четырех матчей между собой было забито не менее двух мячей

  • За всю историю очного противостояния матч ни разу не завершился со счётом 0:0

Чего ожидать от матча?

«Спартак» в последнее время играет в классный атакующий футбол, но по-прежнему есть проблемы в защите, благодаря чему матчи с их участием редко можно назвать скучными. Учитывая мотивацию и турнирное положение «Химок», можно смело предположить, что команде нет смысла отсиживаться в обороне или играть на ничью, а все силы будут направлены на достижении трех очков. Ждём обилие голов с двух сторон.

источник: «Советский спорт»
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