Обыграют ли «Химки» спартаковцев, чтобы остаться в элите?

Последние матчи и мотивация

Перед зимним трансферном окном «Химки» замыкали турнирную таблицу, и команде нужно было совершить практически чудо, чтобы остаться в РПЛ. В первых двух весенних матча подопечные Сергея Юрана вновь проиграли два раза подряд, но потом случилось невероятное: семь матчей без поражений! После этого вновь последовали два проигрыша, но всё же «Химки» устояли и перед последним туром находятся в зоне стыковых матчей. И у них есть шанс как вылететь напрямую, так и взобраться еще выше. Правда, шанс избежать двух дополнительных матчей появится только если команда сможет обыграть «Спартак», что непросто. Помимо мотивации с точки зрения турнирного положения, сразу несколько игроков «Химок» заряжены дополнительно, так как ранее играли как раз за красно-белых, включая экс-капитана московского клуба Дениса Глушакова.

У «Спартака» никакого турнирного давления перед последним туром нет, но как обычно, оно есть со стороны болельщиков и журналистов. Паоло Ваноли и его игроки достойно провели матч против «Зенита», но этого мало, чтобы окончательно убедить всех в своём возрождении.

Составы

У «Химок» будут отсутствовать несколько игроков: Набиуллин, Данилкин, Жирков, Мамаев и, скорее всего, Камышев с Сабовичем. Огромные потери, но было бы ещё хуже без Сергея Юрана, который, наконец, возвращается на тренерский мостик после кратковременной дисквалификации.

Ориентировочный состав «Химок»:



«Спартак» тоже не избавлен от проблем. В последнем матче чемпионата не смогут сыграть Соболев, Мозес, Кутепов, Маслов. Не исключено, что Паоло Ваноли не станет рисковать здоровьем Умярова и Чернова. Возможно, на поле получит свой шанс Леон Классен, которого называли сменщиком Лукаса Айртона, но в итоге 21-летний защитник пока что провёл всего 76 минут в РПЛ.

Ориентировочный состав «Спартака»:



Статистика и факты

«Спартак» выиграл в пяти последних матчах против «Химок». Общий счет - 12:4.

В матче первого круга «Спартак» победил 3:1, а голы забили Промес, Айртон и Понсе. Двух последних в составе красно-белых уже нет

«Спартак» не уходил без забитого гола в девяти из десяти последних матчей РПЛ

Встречу обслужит арбитр Сергей Карасёв

В каждом из последних четырех матчей между собой было забито не менее двух мячей

За всю историю очного противостояния матч ни разу не завершился со счётом 0:0

Чего ожидать от матча?

«Спартак» в последнее время играет в классный атакующий футбол, но по-прежнему есть проблемы в защите, благодаря чему матчи с их участием редко можно назвать скучными. Учитывая мотивацию и турнирное положение «Химок», можно смело предположить, что команде нет смысла отсиживаться в обороне или играть на ничью, а все силы будут направлены на достижении трех очков. Ждём обилие голов с двух сторон.