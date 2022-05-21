Битва на дне. «Рубин» и «Уфа» в очной встрече решат, кому утонуть окончательно

Какая мотивация у команд и последняя форма?

Перед последним туром у сегодняшних соперников ситуация максимально простая: в случае победы - команда остаётся в РПЛ, в случае поражения - отправляется в ФНЛ, ничья же сыграет на руку «Рубину», который находится на строчку выше «Уфы». Проще говоря, башкирскому клубу нужна исключительно победа, если Газизов, Агаларов и другие представители не хотят отправиться во второй дивизион страны.

«Уфа» во второй половине сезона яростно сражается за прописку в РПЛ, и клуб зацепил множество важных очков, чего нельзя сказать о «Рубине», который медленно и без шансов спускался по ходу сезона всё ниже в турнирной таблице. В последних трёх матчах подопечные Леонида Слуцкого пропустили десять забитых голов и не забили ни одного.

Составы

Леонид Слуцкий из-за отъезда легионеров остался в тяжелой кадровой ситуации, которая практически полностью лишила его возможности хоть как-то варьировать составом. «Рубин» практически всю вторую половину сезона выходит на поле одним и тем же составом, и стартовых 11 человек на последний тур угадать проще простого. Сюрприз лишь может быть в схеме, к изменениям в которой часто приходит главный тренер.

Ориентировочный состав «Рубина»:

У Алексея Стукалова ситуация куда легче, да ещё и позитивные новости есть. В состав вернётся основной защитник Боян Йокич, пропустивший прошлый тур из-за повреждения. Почти наверняка он займёт место в центре обороны, вопрос лишь в том - кого именно заменит словенец. Но есть и другой вариант, который допускает тактика «Уфы» - при нём Йокич займёт место слева.

Под вопросом участие в матче только Эгаша Качинтуры, который может не успеть восстановиться после микротравмы.

Ориентировочный состав «Уфы»:

Статистика и интересные факты

«Рубин» проиграл 5 из 6 последних домашних матчей

«Рубин» заработал четыре очка в последних девяти матчах чемпионата (одна победа и одна ничья)

«Рубин» проиграл 12 из последних 16 матчей в РПЛ

«Рубин» ни разу за всю историю не проиграл «Уфе» в Казани - три победы и четыре ничьи

Матч первого круга завершился со счётмо 1:1. У уфимцев забил Агаларов

Всего «Рубин» и «Уфа», начиная с 2014 года, провели 15 очных встреч, и лишь один раз башкирский коллектив праздновал победу

«Уфа» пропускает в восьми гостевых матчах подряд

Встречу обслужит главный арбитр Сергей Иванов, который показал пять красных карточек и назначил четыре пенальти в последних десяти турах

Что ожидать от матча?

Глупо прогнозировать этот матч с точки зрения результата, но зато точно можно сказать, что после финального свистка будет много споров, ругательств и других сопутствующих вещей, которые можно назвать нормальными для столь напряженного матча. Любой свисток будет оспариваться, и на Сергея Иванова упадёт огромное давление. Главное, чтобы арбитр уже заслуженно не стал главным действующим лицом последнего матча сезона.