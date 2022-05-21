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Куда пойти Дзагоеву? Мы нашли вариант

ЦСКА и Алан Дзагоев объявили о расторжении контракта спустя 14 лет благоприятного и запоминающегося сотрудничества. Что дальше?
Куда пойти Дзагоеву? Мы нашли вариант
21 мая 2022 11:30
автор: Никита Шмытов
автор фото: ПФК ЦСКА

Молодой осетинский и перспективный парень пришёл в столичный клуб в далёком 2008 году и почти сразу влюбил в себя болельщиков. В стане «армейцев» Дзагоев вырос в сильнейшего полузащитника России с уникальным набором качеств, который дарил массу эмоций как на клубном уровне, так и на международном. Летом Алану «стукнет» 31 год, и ему пора делать новый шаг в карьере.

Несколько лет назад, когда Дзагоев был на пике формы, ходили разного уровня слухи об интересе к россиянину со стороны европейских клубов, но хавбек так и остался в России. Сейчас, понимая менталитет и все проблемы со здоровьем, понимаешь, что может это и к лучшему, что игрок ЦСКА так и не решился на переезд в другой чемпионат.

Именитый российский тренер Валерий Непомнящий недавно сказал:

- Алан — бесспорно, очень добротный, креативный футболист, но ему нужны комфортные условия.

И как раз такие условия для Алана Дзагоева есть. 31-летний (в июне ему будет уже 32) игрок не нужен клубам из первой восьмёрки РПЛ, а ему самому вряд ли будет интересно биться за выживание в клубе второй половины таблицы, поэтому оптимальным вариантом для него является «Алания». Да, это всего лишь клуб ФНЛ, но он представляет Владикавказ (до родного для Дзагоева Беслана - менее 30 км), где его любят и почитают все без исключения.

«Алания» - классная команда, которой руководит экс-форвард ЦСКА Спартак Гогниев. Сезон за сезоном она претендует на повышение в РПЛ, попутно наводя шумиху в кубке России, но ей постоянно чего-то не хватает. Возможно, молодому коллективу (средний возраст команды – 25,3) попросту не хватает лидера, коим по своей натуре является Дзагоев. Но Алан может помочь не только в ментальном плане, но и в игровом, учитывая способность полузащитника сыграть на любой позиции в центре поля - от опорника до атакующего полузащитника. Например, теперь уже находящийся в свободном плавании Алан мог бы составить пару в центре поля с другим списанным ЦСКА футболистом Хетагом Хосоновым, который совершенно по-новому раскрылся во Владикавказе.

Ранее гендиректор клуба заявлял о желании подписать футболиста «армейцев»:

- С Аланом мы в любой момент готовы разговаривать. Футбольный клуб «Алания» ждет Дзагоева. Но пока мы с ним ничего не обсуждали.

«Алания» - идеальный вариант для Дзагоева, в котором сформировался максимально подходящий для него климат. Земляки в составе, родной город, безумно влюбленные в него болельщики, атакующий стиль Гогниева и новая возможность напомнить о себе - не об этом ли мечтает Алан Дзагоев? Главное, чтобы отступили травмы.

источник: «Советский спорт»
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