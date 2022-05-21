«Зенит» собирает себе в чемпионат целый «газпромовский пул»

Соберется ли в РПЛ «зенитовский пул»? Таким вопросом в своем телеграм-канале задался авторитетный питерский журналист Кирилл Легков.

«Вообще, какая-то непонятная ситуация. «Нижний Новгород», спонсируемый «Газпромом», потерял ход и не обезопасил себя еще ни от чего: 11-е место.

Если регламент, конечно, не поменяют. Играть им в последнем туре с «Зенитом», который будет без бразильцев и как бы без целей.

Еще один клуб из орбиты месторождений ждут в РПЛ – «Оренбург». Но эти чудики тоже забарахлили на финише и за тур до окончания ФНЛ - вторые, за «Торпедо». Казалось бы, обыгрывай в субботу «Волгарь» и выходи в «вышку» напрямую. Но... незадача. «Волгарь» тоже спонсируется «Газпромом» и, как назло, «висит» над пропастью вылета из Лучшей лиги мира. Его может обойти КАМАЗ, который играет в последнем туре с «Аланией», а та «сливает» финиш.

Оренбуржцев поддавливает «Факел». У них все непонятно с лицензией. Вроде ее не дали. Но их директор Роман Асхабадзе говорит, что всё норм, подал в РФС документы с обещанием выполнить все условия соответствия РПЛ – «в ближайшем будущем» (ну, как это обычно у нас бывает). «Факел» играет завтра с «Балтикой», которая не прочь подвинуть с пятой строчки «Енисей».

Ну и как тут быть? Да и терять очки в третий раз подряд «Оренбургу» некомильфо.

Хорошо, что «Сочи» наверху и борется только за серебро. Но «Сочи», говорят, ни при делах: единственный клуб, которому проиграл «Зенит» в этой РПЛ по сумме двух матчей (1:2, 0:0). Так что зря, Зарема. Проблема в том, что даже если «Зенит» проиграет всем клубам, которые называют дружественными ему, он все равно выиграет чемпионат. Если, конечно, их не станет слишком много».