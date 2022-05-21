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Кому нужнее «серебряный матч»? «Динамо» или «Сочи»?

Известный динамовский болельщик и журналист Дмитрий Дерунец традиционно публикует в своем телеграм-канале «Человек Д» яркие и глубокие превью перед матчами. Обойти молчанием сегодняшний «серебряный матч» было бы неправильно.
Кому нужнее «серебряный матч»? «Динамо» или «Сочи»?
21 мая 2022 12:01
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автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

СЕРЕБРЯНЫЙ МАТЧ

Игра с такой ответственностью для Динамо очень вовремя накануне финала Кубка.

«Серебряный матч» - последний раз в РПЛ такое было 17 лет назад. Идентичная ситуация: равенство очков у «Локомотива» и «Спартака», очная игра в последнем туре. Ничья 1:1 оставила «Спартак» вторым. Динамо и Сочи лишены еврокубковой мотивации. Ставки кратно возросли бы, будь на кону квалификация ЛЧ, стопроцентное попадание в группу ЛЧ/ЛЕ, миллионные доходы от этого.

КАК «ДИНАМО» ОБЫГРАЛО «СОЧИ» В ПЕРВОМ КРУГЕ

В восьмом туре соперники выдали один из самых качественных матчей сезона РПЛ. Тренерские идеи, разные периоды преимущества, высочайшая самоотдача. Динамо победило не без удачи, а двумя лучшими игроками матча болельщики признали Лещука и Ордеца. Какой бы ни была судьба субботней игры, динамовцам нужна полная ответственность и концентрация - как в матче с «Аланией». Не выбрасываться защитникам, слаженно делать офсайд, тащить сложные мячи вратарю, дорабатывать в отборе полузащитникам, не давая шансов на ключевую передачу.

Встречаются две лучшие команды РПЛ по игре в гостях. И в гостях – именно «Сочи». На выезде команда Федотова проиграла «Нижнему» и «Крыльям» в равных матчах, ориентироваться динамовцам надо на «Краснодар» и «Локомотив». «Краснодар» в сентябре заставил гостей провести худший тайм (первый) и матч в сезоне (итог 3:0). «Локо» сам провел лучший матч при Гисдоле, переиграв соперника по немецким лекалам. С тех пор (октябрь) сочинцы на выезде не проигрывают.

«Сочи» победа нужнее, но сыграет ли «Динамо» сознательно вторым номером? Думаю, нет. Не для этого Шварц все время работал над психологией футболистов, чтобы в таком матче отдать инициативу с первых минут. У «Динамо» две важнейшие игры - квинтэссенция полутора лет работы штаба. Жду от хозяев привычной агрессии с первых минут и периодических откатов в средний блок. Вот в нем бы не пропустить.

ВАРИАНТЫ СОСТАВА

Главный вопрос по «Динамо»: Захарян - в центре или нет? Арсен провел сильный матч на любимой позиции против «Локо», но теперь возвращается Моро. Шиманьского и Фомина на фланг не отправишь. Предположу, что Заха начнет справа, а слева в старте выйдет Лесовой. Очень важно нагружать штрафную «Сочи». При том, что построение обороны у Федотова прекрасное, один в один защитники обыгрываются, и ошибки они допускают.

«Сочи» в концовке (антипод «Динамо») находится в лучшем состоянии - небывалая для сезона семиматчевая беспроигрышная серия. Изменились фланги: Макарчук отправил в тройку центральных защитников Терехова, Маргасов в запас Заику. Родриго - один из лучших ЦЗ всей лиги в сезоне; молод и интересен Дркушич. Нобоа, Цаллагов, Юсупов, Жозик, Касьерра. Все в хорошей форме: проходят комбинации через фланги и центр, работают стандарты. Прямо сейчас «Сочи» уверен в себе и выглядит сильнее всех в лиге.

ИЗ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ

Судья - Москалев. VAR - Сиденков. С Владимира Москалева в Ростове-на-Дону для «Динамо» чемпионат начинался, им и закончится. Третья игра в сезоне, до этого были две сухие победы (все над южными командами; помимо «Ростова», «Краснодар» дома).

С «Сочи» для Шварца начиналось «Динамо» на «Динамо». 3:1, хорошая, уверенная победа. Могут повторить все те, кто забивал тогда за динамовцев - Лесовой, Шиманьский, Фомин.

День 21 мая - в динамовской истории без ничьих. В этот день вылетели в ФНЛ через 0:3 от «Зенита», а ранее в этот день одержали четыре сухие победы.

ВАЖНО!

Каким бы ни был результат, не планируйте покидать трибуны с финальным свистком. «Динамо» - это больше, чем футбол, привыкайте: 90 минутами поход на игру не должен ограничиваться, ведь это гораздо бОльшая часть жизни. Давайте третий тайм проведем вместе с артистами, которые будут для вас выступать, вместе друг с другом. И с улыбками на лицах от медального сезона.

источник: «Советский спорт»
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Кому нужнее «серебряный матч»? «Динамо» или «Сочи»?
Кому нужнее «серебряный матч»? «Динамо» или «Сочи»?
Известный динамовский болельщик и журналист Дмитрий Дерунец традиционно публикует в своем телеграм-канале «Человек Д» яркие и глубокие превью перед матчами. Обойти молчанием сегодняшний «серебряный матч» было бы неправильно.
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