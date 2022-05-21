Евгений Ловчев: «Динамо» выдаст лучший матч и выиграет у «Сочи»

«Динамо» - «Сочи»

- У «Динамо» была довольно продолжительная неудачная серия в чемпионате. Сейчас у «Динам» два финала подряд. И сегодня, и на финал Кубка со «Спартаком» команда будет заряжена запредельно.

Тренер «Сочи» Федотов сказал, что у команды уже есть медали, что не так важно, какого цвета. Я не дословно цитирую, но смысл был такой. Не представляю, чтобы Виктор Тихонов или Анатолий Тарасов что-то подобное произнесли перед любой игрой, а тем более, когда на кону цена места на пьедестале.

- Ваш прогноз на игру…

- «Динамо» проведет сегодня свой лучший матч и выиграет.

«Рубин» - «Уфа»

- Вторая игра, вызывающая интерес, пройдет в Казани. Все спортивные сайты заполнены информацией, что футболистам «Рубина» обещано по 10 тысяч евро премиальных за решение задачи.

- Я не сомневаюсь, что будет принято решение о расширении РПЛ, поэтому никто вылетать на прямую не будет, а 15-е и 16-е места сыграют стыки с 3-м и 4-м местами ФНЛ.

Теперь пару слов о «Рубине» и его нынешнем положении. В команде были очень хорошие футболисты в атаке – Хвича, Макаров, Деспотович. Сначала ушел Макаров, потом Деспот, а в начале этого сезона и Хвича. Потеря сразу трех таких игроков впереди, ослабила команду существенно. А в обороне там не великие мастера.

И когда у тебя в воротах Акинфеев, в защите братья Березуцкие и Игнашевич, ты себя по-другому чувствуешь. А когда то, что есть… Слуцкий неплохой тренер, но все тренеры

- По игре, что скажете?

- «Уфе» нужна только победа, они раскроются, облегчат задачу «Рубину». Хотя хозяева тоже не будут отсиживаться в обороне, при своих болельщиках Настрой на такой матч запредельный. «Рубин» выиграет и без 10 тысяч евро.

НАШ АНОНС

Все матчи 30-го тура начнутся в 17.00.

«Динамо» играет на своем поле с «Сочи», «Рубин» в Казани принимает «Уфу». Онлайн-перекличка между городами на «Матч ТВ» начнется в 16.50.