Дмитрий Селюк: Слуцкий «вывел» «Рубин» в ФНЛ, такой регион, это просто стыдно

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что результаты этих матчей закономерны.

- Начнем с матча в Казани. Ожидали, что так все закончится?

- Год назад в Казани «Рубин» забил пенальти «Ротору» в добавленное время и занял место в еврокубке. Сейчас все произошло наоборот. Слуцкий был недоволен судьей Ивановым по ходу сезона, но сейчас арбитр старался хозяевам помочь. И мне интересно, если б «Рубин» забил пенальти на 100-й минуте, Слуцкий судью расцеловал бы? Но пенальти был, тут не может быть вопросов.

К сожалению, Леонид Викторович поплыл. Такая команда из такого региона вылетела в ФНЛ, это просто стыдно. И я увидел лицо Слуцкого, когда он сидел на скамейке, с таким лицом сидят на поминках.

- Карьера Слуцкого в «Рубине» завершена?

- Как раз я думаю, что сейчас не надо его увольнять. Слуцкий «вывел» команду в ФНЛ, теперь пусть возвращает обратно. Пусть поездит на поездах с командой и возвращает «Рубин» в РПЛ. Теперь можно сделать ставку на молодежь. Пусть поработает.

- Неожиданный результат случился в Петровском парке.

- Для меня итог матча «Динамо» - «Сочи» вовсе не неожиданный. Все началось с приглашения Смолова, я знал, что с ним «Динамо» не удержит второе место.

- Прямо так - во всем виноват Чубайс?

- Хорошо, я меня есть пара вопросов. Почему Федя сегодня не забил? Почему он не забивал «Зениту», «Сочи», а забивал только условной «Уфе»?

Это еще повезло, что ЦСКА разбазарил много очков в апреле-мае, а так бы «Динамо» и третьего места не видать.

– Он мыслями еще на «Бернабеу», где забивал «Реалу».

- Похоже, что так. Вот уже и Тюкавин через своего агента говорит, что недоволен игровым временем. Приход Смолова сократил игровое время молодых, перспективных ребят и внес раскол в команду.

А «Сочи» хочу поздравить со вторым местом, команде всего четыре года, а уже такие результаты.