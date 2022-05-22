Футбол – не для Казани. «Рубин» вылетел – регион не заметит

Каждый из нас, если не сам был участником такой истории, то точно с ней сталкивался. Когда мужчина упорно и долго добиваются женщину, которой он, ну, вообще не нужен. И подарки он ей дорогие дарит, и на Лазурный берег возит, и проблемы ее решает, а она принимает все это с холодной улыбкой. Мол, спасибо, но отвял бы ты уже от меня. Ухаживание и внимание ей приятны, но интересен ей кто-то другой. Да и вообще поклонников у нее и без этого ухажера полно.

Девятнадцать лет футбол, в образе «Рубина», добивался Казани, а с нею и Татарстана. И…

Татарстан – самый спортивный регион России с точки зрения инфраструктуры и возможностей для занятия спортом. От стрельбы из лука, до хоккея и баскетбола. Татарстан выставляет на лыжном чемпионате России по пять эстафетных команд у мужчин и женщин. Это двадцать спортсменов высокого уровня. «Ак Барс» - флагман российского хоккея, «Уникс» - баскетбола. Казанский «Зенит» некогда доминировал в волейбольной Лиге Чемпионов так, как доминирует «Реал» - в футбольной.

Футбол там не приживался, и не прижился. Я помню, как четыре года назад смотрел на «Казань Арене» матч Колумбия – Польша. И почти весь стадион говорил по-испански. Меня не удивляло то, что не приехали поляки, меня удивляло, что не пришли казанцы. Был воскресный вечер, отличная погода, о чемпионате мира по футболу не слышать было нереально, билеты для россиян стоили недорого. Не зацепило. Я тогда вспоминал, как в 2010-м мы с друзьями поехали в Казань посмотреть на гвардиоловскую «Барсу» и живого Месси. На обледенелом «Центральном» нам встретились парни и девушки из Бурятии, с Дальнего Востока, из Коми, Питера, даже из Казахстана. Казанцев не зацепило. Зато в 2015-м я был на чемпионате мира по водным видам спорта, когда «Казань Арена» преобразилась в бассейн. Фелппс не приехал, казанцы – пришли. На соревнованиях по плаванью на открытой воде был аншлаг. Знаете, каково это, смотреть плаванье на открытой воде с трибуны? Ты два часа смотришь на пузыри и мелькающие в воде руки. Скукота смертная. Был аншлаг.

Казань и ее жители так и не полюбили футбол. И я ни в коем случае их за это не осуждаю. Чудесный город, восхитительный регион. Просто там полно других развлечений, футбол избыточен. И даже титулы, победы над «Барсой» и новый стадион ничего не меняют. Можно было за девятнадцать лет конвертировать футбольные успехи недалекого прошлого, крутую инфраструктуру и финансовую стабильность в приток болельщиков? Наверняка, но этого не произошло.

Сейчас «Рубин» будут очень жалеть. Он был с нами долго, он пришел с Козко, Сибайей и стадионом-огородом, а ушел с титулами, Лео Слуцким и одной из лучших, если не лучшей, ареной страны. Но его вылет закономерен. Точнее, закономерно то, что город, который не жалует футбол, не имеет команды в главной футбольной лиге страны.