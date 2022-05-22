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Куда идти игрокам «Рубина», чтоб не играть в ФНЛ?

«Рубин» покидает РПЛ после одного из самых драматичных матчей в истории российского футбола. Неизвестно, останется ли Леонид Слуцкий с клубом в ФНЛ, но уже однозначно можно констатировать, что клуб ждет глобальная перестройка. Мы подобрали четверых игроков казанской команды, которым больше нет смысла задерживаться, ФНЛ – не их уровень.
Куда идти игрокам «Рубина», чтоб не играть в ФНЛ?
22 мая 2022 10:23
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Рубин»

Виталий Лисакович

Несколько лет назад из Белоруссии в РПЛ прибыло несколько интересных игроков, но закрепиться смогли далеко не все. Самым ярким представителем успешной адаптации стал Виталий Лисакович, который в «Локомотиве» играл хоть и немного, но свои шансы использовал. Однако спустя два сезона московский клуб поменял трансферную политику, и форварда продали в «Рубин» за скромные 1,2 млн евро.

Источник фото: ФК «Рубин»

Леонид Слуцкий дал Лисаковичу 976 игровых минут (почти 11 полных матчей), в которых нападающий отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. Очень солидная статистика для игрока из клуба-аутсайдера. Да, именно Виталий смазал пенальти в решающий момент в матче с «Уфой», но он явно недостоин уровня ФНЛ. 24-летний игрок пригодился бы любому среднему клубу РПЛ.

Илья Самошников

Амплуа крайних защитников априори являются кризисными и дефицитными в российском футболе, а потому ценность неплохих игроков возрастает в разы. Илья Самошников – очень качественный по российским меркам левый защитник, который не затеряется даже в топ-клубе РПЛ.

Источник фото: ФК «Рубин»

Его статистику можно сравнить с Круговым из «Зенита» и Скопинцевым из «Динамо», где он ничуть не уступает игрокам из клубов первой тройки. Возможно, Самошников не так хорош в атакующих действиях, но в обороне он с большим запасом обгоняет вышеназванных игроков. Молодой (24 года), вызывался в сборную, не имеет склонность к травмам, стабильно показывает классный футбол – это ли не идеальные критерии для условного ЦСКА, «Спартака» и других клубов с высокими целями?

Оливер Абильдгор

В ситуации с другим футболистом вылетевшего клуба все еще проще. Игрок с трансферной стоимостью 7,5 млн евро, датским паспортом и великолепной статистикой просто не может себе позволить играть во втором дивизионе страны. Оливер Абильдгор – один из самых лучших и универсальных полузащитников лиги, который не только самоотверженно бьется в защите, но и не забывает про полезные действия в атаке. Это может показаться неожиданным, но Абильдгор обгоняет даже Барриоса по числу перехватов, выносов, заблокированных ударов и выигранных верховых единоборств, хотя колумбийский опорник «Зенита» считается лучшим на своей позиции в лиге.

Источник фото: ФК «Рубин»

Увы, но для «Рубина» лучшим решением будет тихо и мирно согласиться на просьбу датчанина отпустить его из клуба, которое наверняка скоро поступит.

Юрий Дюпин

Вратарь «Рубина» раскрылся в достаточно позднем даже по меркам вратарей возрасте, но успел довести себя до статуса вратаря сборной России. Еще недавно журналисты и инсайдеры сообщали о возможном переходе Дюпина в «Зенит», но 34-летний голкипер остался в «Рубине».

Источник фото: ФК «Рубин»

Дюпину нет никакого смысла оставаться в «Рубине». В клубе из топ-5 РПЛ он уже вряд ли окажется, но в качестве усиления для клубов второй восьмерки подойдет идеально.

источник: «Советский спорт»
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Куда идти игрокам «Рубина», чтоб не играть в ФНЛ?
Куда идти игрокам «Рубина», чтоб не играть в ФНЛ?
«Рубин» покидает РПЛ после одного из самых драматичных матчей в истории российского футбола. Неизвестно, останется ли Леонид Слуцкий с клубом в ФНЛ, но уже однозначно можно констатировать, что клуб ждет глобальная перестройка. Мы подобрали четверых игроков казанской команды, которым больше нет смысла задерживаться, ФНЛ – не их уровень.
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