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Алексей Сафонов: Селфи игроков «Рубина» займет достойное место в музее «Уфы»

Вчера завершился чемпионат РПЛ, а Георгий Черданцев заявил в эфире «Матч ТВ», что лигу расширять не будут.
Алексей Сафонов: Селфи игроков «Рубина» займет достойное место в музее «Уфы»
22 мая 2022 14:12
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Рубин»

Хотя окончательное решение будет принято на исполкоме РФС, но календарь стыковых матчей уже опубликован. В стыках 25 мая и 28 мая сыграют «Оренбург» – «Уфа» и «СКА-Хабаровск» – «Химки».

Обо всем этом мы попросили высказать свое мнение футбольного функционера Алексея Сафонова.

- Итак, РПЛ расширять не будут, спортивный принцип возобладал?

- Абсолютно, кто вылетел - должен вылетать. Мы с вами еще в апреле об этом говорили, когда пошли разговоры о расширении РПЛ и что никто вылетать не будет, что правила по ходу игры менять нельзя. За эти новшества, так их назовем, выступали команды из середины и нижней части таблицы. Дюков тогда сказал, что хвост не должен вилять собакой.

Вообще, при Толстых всегда получала преимущество команда, которая хотела идти на повышение, а не вылетевшая из вышки. Отказалась вторая команда первой лиги выходить, значит, такое право предоставлялось третьей, потом четвертой. Мы все помним, как «Краснодар» вышел в РПЛ с пятого места, и ничего – до сих пор играет.

- «Рубин» вылетел. Матч в Казани получился огненным по эмоциям…

- Мне понравилось селфи, которое Лисакович сделал после забитого пенальти. Это селфи займет почетное место в музее славы «Уфы».

- Они явно договорились заранее. Лисакович когда бежал, всем показывал – сюда, ко мне, кто-то ему телефон тут же передал. Такого я что-то не припомню в истории футбола.

- Было, когда Роналду или кто-то юбилейный гол забил, но там совеем другая ситуация на поле и другой повод. А тут – решается судьба команды.

- Вчера была новость, что стадион «Факела» получил лицензию.

- «Факел» заслужил выхода в РПЛ, команда с хорошей футбольной историей. Много известных футболистов там начинали, тот же Витька Лосев, Карпин. А то мы только вспоминали в последнее время «Уралан» и другие исчезнувшие команды. Хорошо, что вернулись «Факел» и «Торпедо».

- «Торпедо» вообще отдельная история: именитый клуб и столько лет вне высшей лиги. Преданные болельщики дождались.

- Да, за «Торпедо» и их болельщиков можно только порадоваться.

источник: «Советский спорт»
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