Сергей Хусаинов: Слуцкий был недоволен арбитрами в РПЛ, теперь создаст движение против судей в ФНЛ

Судья ФИФА Сергей Хусаинов – о работе главного арбитра встречи Сергея Иванова и неоднозначном отношении к судьям Леонида Слуцкого.

- Пенальти на 113-й минуте был?

- Такой пенальти, да еще в таком матче нужно ставить, если у судьи есть 500-процентная уверенность в совершенном нарушении.

- Но для этого есть ВАР. Он придуман для того, чтобы избежать судейских ошибок. Пенальти же был, на ахилл игроку «Рубина» защитник наступил.

- Был, но почему Иванов сразу не свистнул?

- Сложная ситуация, непросто было разобраться. Для этого ВАР и придумали. Пошел, посмотрел, удостоверился.

- Зачем тогда вообще свиток в рот брать?

- Вы слишком строги. Как вам командное селфи «Рубина» после забитого пенальти?

- Это то же самое, что с модой на татуировки. Наколки не помогают голы забивать и играть лучше. На поле надо доказывать.

- Как сказал известный агент Алексей Сафонов – это селфи займет достойное место в музее «Уфы».

- Согласен, точно подмечено.

- Еще одна тема – Слуцкий и судьи. Начал Леонид Викторович наезжать на судей еще в Голландии. Потом вернулся – продолжил эту традицию в России.

- Не так, он в России это и начал. Просто в ЦСКА админресурс был другой, помощнее, чем в «Рубине». Помню, он в какой-то детской передаче, типа, пошутил: «Я бы судьям сразу с лицо бил». Не дословно цитирую, но что-то в этом роде сказал. Тогда судейский комитет РФС написал официальное письмо на имя президента РФС Виталия Леонтьевича Мутко, с требованием рассмотреть поведение и слова Слуцкого на КДК.

- Чем закончилось?

- Ничем, Мутко сказал – в комитет по этике подавайте. Арбитры даже футболки сделали: протестовали против такого отношения Слуцкого. Потом он в сборной был, потом за границу уехал и все затихло.

- Но вчера опять кричал на Иванова, тот два пенальти поставил, 13 минут добавил. Что еще не устраивало Слуцкого?

- Я тоже не знаю. Хотя оба пенальти в ворота «Уфы» были назначены справедливо.

- Теперь в первой лиге Слуцкий будет возмущаться арбитрами, если останется в «Рубине»?

- Слуцкий был недоволен арбитрами в РПЛ, теперь, видимо, создаст движение против судей в ФНЛ.